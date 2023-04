Pakistan: incendie dans un camp chinois servant à la construction d'un barrage

Peshawar, Pakistan | AFP | mardi 03/04/2023 - Un incendie a ravagé mardi le camp d'une compagnie chinoise chargée de la construction d'un barrage hydroélectrique dans le nord-ouest du Pakistan, a-t-on appris auprès des services de secours.



Le feu s'est propagé à l'aube dans des hangars utilisés pour la construction du barrage de Dasu, dans la province du Khyber Pakhtunkhwa, à environ 180 km au nord de la capitale Islamabad.



Le camp abritait des ingénieurs, géomètres et mécaniciens chinois, mais l'incendie n'a fait aucune victime, selon la police et les services d'urgence pakistanais Rescue 1122.



"C'était un énorme incendie", a déclaré à l'AFP un responsable de Rescue 1122, présent sur les lieux. "Au départ, les flammes étaient très intenses et nous avons dû appeler des véhicules de pompiers de deux autres districts."



"C'était un gros entrepôt, où étaient stockés des barils de pétrole, des fournitures de bureau et de la machinerie. Tout a été détruit dans l'incendie"", a-t-il ajouté.



Un défaut électrique en serait à l'origine, selon un responsable de la police locale.



Des entreprises chinoises travaillent sur de nombreux projets d'infrastructure au Pakistan, pays dans lequel Pékin a investi des milliards de dollars ces dernières années.



Le plus important de ces chantiers est le Corridor économique Chine-Pakistan (CPEC), qui prévoit une modernisation des réseaux de transport et de télécommunications au Pakistan, ainsi que des infrastructures énergétiques, pour relier l'ouest de la Chine à la mer d'Arabie.