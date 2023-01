Paia Tamaititahio conserve son titre à la Mokarran va'a race

Rangiroa, le 29 janvier 2023 - La deuxième édition de la Mokarran va'a race s'est déroulée samedi sur la plage de Papaputa à Rangiroa. Elle a réuni plus d'une vingtaine de rameurs et c'est Paia Tamaititahio qui a remporté la course pour la deuxième fois consécutive.



La deuxième édition de la Mokarran va'a race s'est déroulée samedi à Rangiroa. Une vingtaine de rameurs se sont alignés sur la ligne de départ sur la plage de Papaputa. Paia Tamaititahio, déjà vainqueur de la précédente édition, a conservé son titre en remportant la course.



Le jeune Natio Tupahiroa, qui l'a talonné tout au long de la course, a créé la surprise en arrivant deuxième, suivi de Tahiri Tavita en troisième position. “Ça a été un peu dur cette course d’aujourd’hui, c’est une course de début d’année, surtout avec les fêtes et tout... ce n’est pas évident ! Surtout avec le jeune Natio qui est en forme, il ne fallait surtout pas se laisser aller. Je remercie le Seigneur pour cette victoire qui n’a pas été facile”, a confié Paia Tamaititahio à l’issue de la course.

Les rameurs ont concouru dans différentes catégories. Ainsi, juniors, seniors et vétérans hommes devaient parcourir 14 km ; les poussins et benjamins avaient un parcours de 1,5 km. Le parcours des catégories femmes, minimes et cadets s'étendait sur 5 km.



Un franc succès pour les organisateurs de cette première course de l’année qui expliquaient que le thème de ses épreuves est de ramer dans le sillage du Tamataroa (le grand requin marteau) : “Cette course prend tout son sens pour notre association qui est dédiée à la protection des grands requins-marteaux. Nous avons la chance d’avoir nos partenaires qui nous soutiennent, qui nous ont permis de rassembler les rameurs de l’île dans un esprit sportif et bon enfant”, a confié Jean-Marie Jeandel, président de Mokarran Protection Society.



