Page enfant : Une marée noire grande comme trois fois Moorea

PAPEETE, le 23 janvier 2018 - En mer de Chine, le 13 janvier dernier, deux bateaux sont entrés en collision. L'un des deux bateaux transportait du pétrole qui s'est écoulé dans la mer. Cela a entraîné une marée noire. Une marée noire c'est une nappe de pétrole brut ou de produits pétroliers bruts qui se déplace dans la mer au gré des vents et des courants. C'est une catastrophe écologique. Celle qui est en cours actuellement est la plus grande depuis 30 ans.



Elle mesure maintenant 332 kilomètres carrés. Cela correspond, à peu près, à trois fois la superficie de Moorea. La marée noire qui s'étend en ce moment en mer de Chine est une véritable catastrophe écologique. Certains disent que c'est la plus grave depuis ces trente dernières années.



Conséquences



Pourquoi s'alarmer de cette situation? Parce que le pétrole contient des composants très toxiques qui vont contaminer tous les habitants des eaux, du plancton aux mammifères marins en passant par les poissons, les tortues, les crustacés... les oiseaux aussi sont touchés. Certains vont mourir directement, d'autre vont tomber malades.



L'accident qui a causé la marée noire a eu lieu dans l'une des plus grandes zones de pêche chinoise. Là où vivent et se reproduisent de nombreux poissons. Là où les pêcheurs vont pour rapporter du poisson et nourrir les habitants du continent. Il va aussi y avoir des conséquences à long terme. La fécondité des poissons va baisser par exemple, il peut y avoir des malformations.



Que s'est-il passé?



Le 13 janvier dernier, un bateau iranien naviguait entre la Chine et le Japon. Il transportait du pétrole. Il est entré en collision avec un autre bateau. À cause du choc, il a pris feu puis il a fini par couler (une semaine plus tard). Toute la cargaison s'est déversée dans la mer, il y en avait 111 000 tonnes. C'est ce qui a provoqué la marée noire qui s'est étalée très rapidement sous l'effet du vent et des courants.



Le pétrole transporté était un pétrole très léger. Il n'existe aucun moyen pour l'extraire de la mer une fois qu'il y est. Il faudra donc attendre qu'il s'évapore. Cela va prendre des semaines.