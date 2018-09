Page enfant : Hotu Ora, tous à vos sacs poubelles !

PAPEETE, le 11 septembre 2018 - Il y a dix ans naissait le World Clean Up Day, une journée mondiale de grand nettoyage. Depuis, la quantité de déchets sauvages n’ayant pas diminuée, le mouvement se poursuit. Tu peux y participer en Polynésie car le collectif Nana sac plastique et son association Tia’i Fenua lance Hotu Ora.



Pour participer à l’opération Hotu Ora, c’est très facile. Tout le monde peut le faire, même toi. Cela va se passer samedi 15 septembre dans un lieu de ton choix, cela peut-être ton quartier, une plage que tu aimes, un parc que tu fréquentes.



Seul ou avec des amis, ta famille, tes frères et sœurs, il faut d’abord que tu identifies un lieu et que tu délimites un périmètre tout autour. Il faut ensuite que tu prennes une photo de l’endroit. Puis, équipé de gants, de sacs poubelles, de pinces si tu as, il te suffit de te ramasser tous les déchets croisés sur la zone choisie.



Cela peut être les papiers, les cartons, les cannettes, les bouteilles en verre mais aussi les appareils électroniques, les batteries… Dans l’idéal, tous ces déchets qui ne vont pas dans les mêmes poubelles doivent être triés.



Une fois l’espace propre, tu peux le végétaliser, dans la mesure du possible, c’est-à-dire y mettre des vétégaux. Prends enfin une photo de l’endroit pour montrer les efforts réalisés et mettre en valeur l’endroit.



Cette opération mise en place à Tahiti et baptisée Hura Ora est organisée par le collectif Nana sac plastique et son association Tīa’i Fenua. Le collectif sera dans les quartiers de Taunoa pour diffuser en plus des messages et encourager une prise de conscience collective à propos des déchets, du recyclage, de la consommation.



Dans le monde des centaines d’autres opérations du genre vont avoir lieu. Cela s’appelle le World Clean Up Day et cela dure depuis dix ans. Pas moins de 150 pays ont déjà fait savoir qu’ils allaient y participer. Il est assez difficile d’estimer la quantité de déchets produits, mais le chiffre avancé est 3 400 à 4 000 milliards de tonnes par an, soit de 80 à 126 tonnes de déchets chaque seconde.



Chaque jour, l’activité humaine produit environ plus de 10 milliards de kilos de déchets. Entre 2008 et 2020, la quantité de déchets devrait augmenter de 40% dans le monde.