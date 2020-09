Page enfant : Ecokidz, l’écologie pour petits et grands

TAHITI, le 22 septembre 2020 - Kiara Gilroy et Ethan Finck ont créé, avec l’aide de leurs parents, l’association Ecokidz. Cette association rassemble des personnes impliquées dans la protection de l’environnement. Pour sensibiliser toujours plus de monde, Kiara et Ethan participent au tournage d’une série qui sera diffusée à la télévision l’année prochaine.



" On était impliqués individuellement avant de lancer Ecokidz ", racontent Kiara Gilroy, 13 ans et Ethan Finck, 14 ans. Kiara Gilroy est en 3e cette année. Elle était éco-déléguée dans son collège lors de la rencontre. " Je m’investis pour l’environnement dans mon établissement. L’année dernière on a amélioré le tri, on a mis en place un composteur chez les 6e …"



Ethan Finck, en 3e lui aussi cette année, insiste sur l’usage de gourdes pour en finir avec les bouteilles en plastique jetables. " On fait des courses en famille dans la montagne, j’ai converti tout le monde à l’utilisation de gourdes réutilisables ."



En novembre 2018, le duo, avec ses parents, a fondé l’association Ecokidz. Celle-ci rassemble toutes les personnes volontaires, bénévoles, impliquées dans la protection de l’environnement.



Régulièrement, ils organisent des ramassages de déchets ponctuels et localisés. Un ramassage géant, en 2019, a permis de récupérer 1 tonne de déchets en une journée. Kiara et Ethan sont par ailleurs les représentants de Little Citizens for climate reconnue par l’Unesco qui valorise l’engagement de la jeunesse sur les préoccupations environnementales.



Une série en 2021



Avec le réalisateur Nicolas Perou, Ecokidz va plus loin. Ensemble, ils préparent une série de 26 épisodes de 2 minutes chacun pour proposer des solutions pour alléger notre impact sur l’environnement.



Cette série, en cours de tournage, sera diffusée à la télévision en 2021. Les épisodes sont écrits par Nicolas Perou avec les Ecokidz qui lancent un certain nombre d’idées.



Il y a une mise en scène, des dialogues pour diffuser des messages simples et pédagogiques aux petits, comme aux grands. Si on en croit Ethan Finck : " il n’y a pas de petits gestes. Surtout si tout le monde s’y met ! "



Il prend l’exemple d’une bouteille ramassée par terre. " Quand je ramasse une bouteille ou tout autre déchet, j’ai l’impression que ça ne va pas changer grand-chose, mais si tout le monde ramasse un déchet touts les jours, c’est vraiment énorme ! "



En attendant la diffusion de la série, il y a déjà un certain nombre de vidéos et conseils sur la page Facebook. Tu pourras par exemple découvrir des recettes de cuisine (presque) zéro déchet, des emballages cadeaux zéro déchets avec la méthode japonaise du Furoshiki. Il y a aussi des astuces de jardinage ou bien pour fabriquer un produit de nettoyage maison.