Page enfant : Concours Biodiversité, appel aux talents

TAHITI, le 10 août 2021 - Tu as envie de t’exprimer sur la biodiversité en Polynésie, la nature, les espèces ? Tu aimes écrire ou tu veux essayer ? Tu aimes utiliser une caméra pour raconter une histoire ? Alors, avec ta classe, tu peux participer à un concours.



Voilà une belle occasion de créer, de révéler ton côté artistique. La Direction de l’environnement (Diren) avec la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE) organise deux concours intitulés Rauraa Ora. Ce projet fait partie du programme de protection de la biodiversité des îles et atolls de Polynésie française. Le thème retenu des concours est donc la biodiversité terrestre de Tahiti et des îles.



Biodiversité et milieux naturels

La biodiversité c’est l’ensemble des formes de vie sur Terre. C’est quelque chose de très important et qui doit être varié, original, différent. Imagine s’il n’y avait qu’une seule espèce d’arbre sur Terre ou une seule espèce d’animal ? Cela serait monotone. En plus, si une maladie venait à s’attaquer à l’arbre ou à l’animal existant tout le vivant serait décimé. La biodiversité est une force, entre autres.



En Polynésie comme dans un grand nombre de territoires, il y a beaucoup d’espèces endémiques, des espèces qui n’existent qu’en Polynésie française. En fait, une espèce endémique est une espèce qui vit sur un tout petit territoire. Quelles sont celles que tu connais ? Il y a par exemple le tiare apetahi. Tu peux parler des espèces endémiques, mais aussi si cela te dit, des espèces indigènes et envahissantes. Les espèces indigènes sont celles qui existent spontanément sur un grand territoire, c’est par exemple le purau. Les espèces envahissantes sont celles qui sont introduites puis qui prolifèrent.



L’idée de Rauraa Ora est de faire parler les élèves, de les intéresser à la biodiversité et aux milieux naturels (eux aussi peuvent être traités dans ta création). Les milieux naturels ce sont les espaces qui permettent aux êtres vivants de vivre et de se reproduire.



Les mots ou les images pour s’exprimer



Rauraa Ora se décline en deux concours. L’un est un concours d’écriture illustrée. Il faudra écrire une histoire avec des images en langue française ou en langue polynésienne. Tu pourras choisir le style que tu préfères : un conte, une légende, de la science-fiction, un thriller. L’autre est une production audiovisuelle qui consiste en la réalisation d’un reportage ou d’une fiction en langue française, anglaise ou polynésienne. Dans tous les cas, la cible de la production sera la jeunesse.



En groupe, à l’école



Pour participer il faudra constituer des groupes de 2 à 5 élèves au sein de la classe. Le concours s’adresse aux élèves de cycle 3, aux élèves de CJA et aux structures spécialisées.



L’écriture d’une histoire et/ou la réalisation audiovisuelle peuvent s’inscrire dans les activités ordinaires de la classe, elles répondent en effet aux objectifs définis par les programmes de cycle 3. De la documentation existe en cas de manque d’inspiration.



Un jury se réunira ensuite pour départager les vainqueurs. Il tiendra compte du respect du thème bien entendu, mais aussi des qualités rédactionnelles, de l’originalité de l’histoire, des émotions qui se dégageront et des qualités des visuels. Il y aura différents lots à gagner comme des tablettes, des kits éducatifs, des ouvrages et des posters.