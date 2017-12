Paeke : les tiki des Taïpi

Pour y aller

Quasiment un avion par jour au départ de Tahiti (ATR). Vols directs certains jours. Atterrissage à Terre Déserte, à l’opposé de Taiohae. Une bonne heure à une heure trente de route bétonnée. Prévoir des frais de taxi élevés (5 000 Fcfp/personne environ) si vous n’avez pas de liaison prévue entre le petit aéroport et votre hébergement.



Pour y séjourner

Tahiti Infos, avec Séjours dans les îles, a choisi l’établissement le plus moderne et le plus confortable, le Nuku Hiva Keikahanui Pearl Lodge. Bungalows très confortables nichés sur le flanc ouest de la baie de Nuku Hiva, dans un jardin aux riches essences tropicales. Restaurant, bar, piscine, de quoi se délasser après une journée de randonnée. Autre possibilité d’hébergement, la pension Mave Mai pour les budgets plus serrés.



Quoi faire ?

On ne va pas à Nuku Hiva pour ses plages. Certaines sont gardées par des hordes de nono, ainsi que quelques coins de vallée. Redoutable expérience. On va aux Marquises pour faire de la randonnée, ou pour visiter : Taipivai bien sûr (où séjourna Melville ; relisez “Typee”, roman et document extraordinaire), la cascade de Hakaui au fond de sa vallée, Hatiheu (sites archéologiques exceptionnels), Anaho (seule belle plage frangée de coraux), et Aakapa avec ses somptueux clochetons de basalte.



À savoir

Nono blancs, nono noirs, moustiques… Ne partez pas en balade sans vos produits “anti-bestioles”, sous peine d’être une cible de choix.