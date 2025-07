Paea s'intéresse au Padel et lance une enquête publique

Tahiti, le 4 juillet 2025 - La commune de Paea annonce le lancement d'une enquête publique, du 4 juillet au 4 août prochain, relative à un projet de terrassement en vue de la construction d'un nouveau centre sportif dédié au tennis et au padel. Concrètement, la commune prévoit la création de 2 courts de tennis, 3 terrains de padel, 1 tribune de 50 places et d'un clubhouse avec vestiaires, sanitaires, des locaux administratifs et des espaces de détente.



