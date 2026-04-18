

Paea renverse Faa’a dans un match au sommet

Tahiti, le 26 avril 2026 - Pour la dernière journée de la phase qualificative du championnat de rugby à XV de Polynésie, Paea a frappé fort en s’imposant face au leader, Faa’a (30-23). Une rencontre engagée, rythmée et indécise jusqu’au bout, qui confirme les ambitions des deux formations à l’approche des demi-finales.



Dernier rendez-vous avant les phases finales du championnat de rugby à XV de Polynésie, l’opposition vendredi entre Paea, solide formation avec une seule défaite, et Faa’a, leader invaincu jusque-là, avait tout d’un test grandeur nature. Et d’entrée, le ton était donné.



Dans ce début de match, les avants imposaient leur loi. Dominateurs dans les duels et surtout en mêlée fermée, les joueurs de Paea prenaient l’ascendant. Une première opportunité franche se présentait. À cinq mètres de la ligne, Paea multipliait les temps de jeu, avant que le demi d’ouverture Hitiarii Teore n’exploite le jeu au pied. Son ailier était trouvé, mais échouait à quelques centimètres de la ligne en trouvant la touche.



Sous pression, Faa’a pliait sans rompre… jusqu’à céder. Accumulant les pénalités, les visiteurs subissaient une nouvelle sanction à cinq mètres. Jouée rapidement par Cheung Sen, elle permettait à Heirani Tetuanui d’aplatir entre les poteaux. Transformé par Teheiura Tevei, l’essai donnait un premier break à Paea (7-0).



Mais Faa’a ne tardait pas à réagir. Malgré une domination territoriale adverse, les leaders du championnat faisaient preuve d’opportunisme. Sur leur première incursion dangereuse, ils obtenaient une mêlée. Le numéro 8 Tahiarii Richmond en profitait pour inscrire un essai plein de détermination (7-5).



Le match s’équilibrait alors. Moins tranchant, Paea s’en remettait au pied de son buteur Teheiura Tevei, qui passait une pénalité face aux poteaux (10-5, 30e). Une avance de courte durée. Dans la foulée, Faa’a répliquait : après une mêlée aux 40 mètres, Steve Avaeoru lançait une attaque côté fermé, conclue en coin par Ringo Orbeck (10-10).



Mieux encore, Faa’a prenait l’avantage juste avant la pause grâce à une pénalité de Kehea Avaeoru (10-13). Un scénario cruel pour Paea, pourtant dominateur dans le secteur de la mêlée fermée.



Paea fait la différence en mêlée



Au retour des vestiaires, la physionomie ne changeait pas. Paea reprenait sa marche en avant, toujours porté par une mêlée conquérante. Trois mêlées successives, trois pénalités obtenues : la pression finissait par payer. Cheung Sen jouait rapidement et s’offrait un essai en force pour redonner l’avantage aux siens (15-13).



Paea enfonçait le clou peu après grâce à une nouvelle pénalité de Teheiura Tevei (18-13). Mais encore une fois, Faa’a refusait de céder. Sur une action collective remarquable, impliquant l’ensemble de la ligne, Manuarii Richmond trouvait l’ouverture en bout de ligne pour ramener les siens à hauteur (18-18).



Le mano a mano atteignait alors son paroxysme. Sur le coup d’envoi, Paea reprenait immédiatement le contrôle du territoire. Fidèles à leur stratégie, les joueurs de Manu Ura choisissaient la mêlée sur pénalité. Un choix payant : après une nouvelle domination, Taaroa Ticchi profitait d’un jeu rapide pour inscrire un nouvel essai (23-18).



Cette fois, Paea ne relâchait plus son emprise. Après plusieurs occasions manquées, les joueurs de Manu Ura trouvaient enfin la faille sur un renversement d’attaque conclu par François Gallot. L’essai, transformé, offrait un avantage plus confortable (30-18).



Un final accroché et des ambitions affirmées



On pensait alors le match plié. Mais Faa’a, fidèle à son statut, refusait d’abdiquer. Dans les dernières minutes, les visiteurs obtenaient une pénalité à cinq mètres et choisissaient de jouer à la main. Un choix payant : Manuarii Richmond signait un doublé pour réduire l’écart (30-23). Insuffisant toutefois pour priver Paea de la victoire.



Au terme d’un match intense et spectaculaire, les deux équipes ont confirmé leur statut de prétendants sérieux au titre. Paea, notamment, a pu s’appuyer sur une mêlée ultradominante pour faire la différence.



“On a essayé de mettre du rythme et de jouer tous les ballons. C’est ça le rugby. On a pu s’appuyer sur une belle conquête en mêlée, ce qui nous a permis de produire du jeu. Maintenant, on va attendre le classement final pour connaître notre adversaire en demi-finale. Je tiens aussi à remercier Faa’a, car il faut être deux pour faire un bon match”, déclarait Hitiarii Teore, demi d’ouverture et coach de Paea.



Du côté de Faa’a, Guillaume Daroux retenait la capacité de réaction de son équipe : “On savait à quoi s’attendre en mêlée, mais on a su trouver les ressources pour lutter et leur poser des problèmes. On se connaît bien, et ce sont toujours des matchs accrochés entre nous. Félicitations à eux, maintenant place aux demi-finales.”



Une chose est sûre : au vu de cette confrontation, Paea et Faa’a pourraient bien se retrouver très prochainement… pour un nouveau duel intense.



Dans la deuxième rencontre de cette journée, Papeete a tenu son rang de favori en allant s’imposer 24 à 12 à Moorea.





Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 26 Avril 2026 à 12:40 | Lu 322 fois



