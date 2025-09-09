

Paea ramasse ses déchets

TAHITI, le 13 septembre 2025 - Ce samedi matin, la commune de Paea a organisé la seconde édition de l’opération « Paea to’u oire mā 2025 », un événement qui allie nettoyage, sensibilisation et esprit communautaire. Organisé en partenariat avec le Syndicat FENUA MA, ce projet vise à protéger l’environnement tout en impliquant habitants et associations locales dans le tri sélectif et la valorisation des déchets.



Dès 7 h, les volontaires se sont rassemblés pour recevoir les consignes de tri et préparer le matériel. À 7 h 30, armés de gants et sacs poubelle, petits et grands ont investi les plages, routes et espaces publics. Les secteurs de Mara’a, Orofero, Vaiatu, Tiapa et Aou’a ont été nettoyés, tandis qu’un grand jeu ludique a animé la matinée et sensibilisé de manière interactive les participants sur la gestion des déchets et l’importance de la propreté des quartiers.



Parmi les participants, Maruia Teihotaata et ses amies ont expliqué leur motivation : « Nous étions cinq sur la plage et nous avons voulu participer parce que nous faisons partie de cette commune et d’une association locale. Sur la plage, nous avons trouvé des bouteilles, des pneus, des plots et des canettes. C’était important pour nous de contribuer concrètement à la propreté de notre environnement. »



La matinée s’est conclue par un rassemblement au Fare Va’a de Mara’a, où chacun a pu participer à la finale du jeu, assister au pesage des déchets recyclables et recevoir des remerciements pour son engagement. Les résultats témoignent de l’implication des habitants : le secteur de Mara’a a collecté 313 kg, celui d’Orofero : 299 kg, Vaiatu : 105 kg, Tiapa : 85 kg et enfin le secteur d’Aou’a : 51 kg. Au total, près de 850 kg de déchets ont été retirés de l’environnement, un chiffre significatif pour la commune.



Cette opération permet à la commune de Paea de réduire l’impact des déchets sur l’environnement et de promouvoir le tri sélectif auprès de la population. Elle constitue également un indicateur concret de la participation citoyenne et un moment d’éducation pour les jeunes générations.



La commune prévoit de poursuivre ces actions afin de renforcer l’implication des habitants et de maintenir les espaces publics propres et sécurisés. Avec cette seconde édition, Paea confirme sa volonté de s’engager dans la préservation de son cadre de vie et dans la sensibilisation de la communauté aux bonnes pratiques environnementales.

Rédigé par Darianna Myszka le Samedi 13 Septembre 2025 à 13:50




