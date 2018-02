Paea : internet gratuit à la mairie en février

PAEA, le 2 février 2018 - Au cours du mois de février, la Commune mettra à disposition des habitants de Paea et des visiteurs, un accès gratuit au Wifi de la Mairie.



Une fois les conditions de la charte acceptées, les utilisateurs pourront se connecter librement de 06h00 à 21h00 dans le hall et les jardins de la Mairie. La connexion sera limitée à 1h par jour et par utilisateur, ainsi, une déconnexion automatique est prévue toutes les heures.



Un service gratuit mis en place par la collectivité dans un souci d’innovation et d’accès des administrés à une connexion internet.