Paea : Geros s'enracine

Tahiti, le 16 avril 2023 - Alors qu'il avait gagné d'une courte tête lors des municipales de 2020, le maire Antony Geros devance désormais sa rivale Tepuaraurii Teriitahi de plus de 20 points. Il recueille 42,2% des suffrages contre 22,1% pour la candidate du Tapura. En 2018, le Tapura avait obtenu 2 415 voix dans la commune alors tenue par Jacquie Graffe. Cinq ans plus tard, le parti d'Édouard Fritch n'a convaincu que 1 228 électeurs. Le Amuitahiraa'a et le A Here ia porinetia sont au coude à coude avec respectivement 14,4 et 14% des voix.