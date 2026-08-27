

Padel - Un duel électrique en apothéose du tournoi à Phénix

Tahiti, le 20 septembre 2026 - La finale du tournoi P500 masculin du Lacoste Phénix signature a une nouvelle fois opposé les deux meilleures paires du Fenua. Les cousins Ridge Chung et Karl Yomes sont venus à bout de Manoa Desvignes et Julien Pes dans un match sous tension. Les invités néo-zélandais, Francisco Mendieta Ruiz et Ollie Bartosh, complètent le podium de cette édition.



Il y avait de l’orage dans l’air, samedi soir, sur le court numéro 7 de l’AS Phénix lors de la finale du tournoi P500. Le remake de la précédente confrontation entre Ridge Chung-Karl Yomes et Manoa Desvignes-Julien Pes a été marqué par plusieurs faits de jeu tout au long de la partie à l’image de quelques points contestés ou des actions qualifiées d’anti-jeu, notamment sur la balle de match.



Un premier coup de foudre a frappé d’entrée la rencontre. Au bout de seulement un petit quart d’heure, les cousins ont viré en tête en signant un set blanc à la grande stupeur des spectateurs (6-0).



“Ça a été un combat vraiment tendu des deux côtés” Impuissant face aux smashs éclairs de Ridge Chung, le tandem emmené par le joueur de Pirae a pourtant réagi dans la deuxième manche en prenant provisoirement les commandes (2-4). C’était sans compter sur l’abnégation de la paire de l’AS Phénix qui est revenue au score avant de conclure en remportant les quatre dernières mises en jeu (6-4). L’occasion pour les deux compères de se prendre une nouvelle fois dans les bras, non sans émotion.



“C’est toujours spécial de gagner en famille. Cela me tient à cœur ! Ça a été un combat vraiment tendu avec de la tension des deux côtés. J’ai un peu changé ma façon de jouer en décidant de faire des coups en ligne. Une stratégie qu’il ne fallait pas rater. Manoa et Julien n’ont pas démérité en faisant un super match”, conclut Ridge Chung qui tenait à remercier l’ensemble des organisateurs de l’événement.



Une défaite dure à avaler pour les deux finalistes : “On a eu une entame compliquée. Ils ont eu un peu de chance sur quelques points ce qui nous a fait sortir de notre match. Malheureusement, il y a aussi quelques comportements adverses – que j’appelle de l’anti-jeu – qui se sont produites… C’est dommage pour le padel. Félicitations tout de même à Ridge et Karl pour cette victoire”, déclarent à chaud Julien Pes et Manoa Desvignes.





Des invités de marque La compétition a également été marquée par la présence de la paire numéro 1 néo-zélandaise formée par Francisco Mendieta Ruiz et Ollie Bartosh. Les deux compères ont assumé leur statut jusqu’en demi-finale où ils se sont inclinés au super tie break face au duo Pes-Desvignes. Les invités ont réussi à se remobiliser afin de monter sur le podium grâce à leur succès en petite finale contre Hugo Arnaud Emery et Raiarii Yan.



“C’était une superbe expérience. Le niveau ici est très élevé et le padel est bien plus développé qu’en Nouvelle-Zélande où nous sommes en train d’essayer de faire grandir la discipline. J’étais déjà venu à Tahiti il y a quelques années et la différence aujourd’hui est bluffante rien qu’au niveau du nombre de terrains”, constatent Francisco Mendieta Ruiz et Ollie Bartosh qui sont impatients de découvrir Moorea aux côtés de leur campagne.



Le tournoi féminin P250 a, quant à lui, été remporté par Leilanie et Edelweiss Brothers devant Fleur Peni et Heimana Chung. Fin de série pour Cindy Abert et Mahealani Tang qui ont malgré tout terminé à la troisième place.



Une prochaine compétition P500 est prévue dans quelques semaines tandis qu’un premier événement de niveau P1000 réunissant les 16 meilleures paires polynésiennes se déroulera fin novembre.



Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 20 Septembre 2026 à 11:29 | Lu 382 fois



