

Padel - Les cousins Ridge Chung et Karl Yomes au septième ciel !

Tahiti, le 30 août 2026 - Le tournoi P500 masculin organisé par l’AS Phénix, tout au long du week-end, a été remporté d’une main de maître par Ridge Chung et Karl Yomes. Les deux cousins se sont transcendés afin de gagner face à la paire inédite composée de Julien Pes et Manoa Desvignes. Chez les vahine, Cindy Abert et Mahealani Tang se sont imposées au bout du suspense contre Fleur Peni et Noelanie Teriitaumihau.



Bras levés et la tête vers le ciel, Ridge Chung et Karl Yomes n’ont pas pu retenir leurs larmes au moment de se remémorer tout le chemin parcouru ensemble afin d’en arriver là aujourd'hui. “On a tout gagné ensemble au tennis pendant 15 ans. C’est mon cousin le plus proche ! On se connaît depuis tout petit et ça fait très plaisir de gagner en famille”, confie Ridge Chung quelques instants après la rencontre.



Les cousins, déjà vainqueurs le week-end précédent du tournoi à Pirae, ont signé un doublé mémorable, ce dimanche, devant près de 200 spectateurs réunis autour du court numéro 7 de l’AS Phénix afin d’assister à une finale très attendue.



Un duel au sommet a opposé les deux pensionnaires locaux à la paire inédite formée par Julien Pes et Manoa Desvignes. “On attendait cette finale avec impatience, car nous avions pour la première fois les quatre meilleurs joueurs polynésiens en finale”, précise Ridge Chung. “C’était un Paris-Marseille”, qualifie de son côté Manoa Desvignes, lui aussi membre de l’AS Phénix, avec le sourire.



“On a produit l’un de nos meilleurs padel” Comme bien souvent lors des derniers “Classiques” en Ligue 1, le match a été à sens unique. Après quatre premiers jeux en faveur des serveurs, les cousins sont parvenus à signer le premier break de la rencontre sous l’impulsion d’un Ridge Chung survolté (3-2). Transcendé, le tandem a continué sur sa lancée afin de s’adjuger le premier set (6-3).



Malgré un premier jeu glané et quelques fulgurances de Manoa Desvignes et Julien Pes dans la seconde manche, rien ne semblait pouvoir arrêter la paire adverse qui a empoché cinq jeux d'affilée sous les acclamations du public.



Le mana était aussi du côté des deux cousins, à l’image de la bande du filet qui leur a permis d’obtenir une première balle de match convertie dans la foulée (6-2). “On a produit l’un de nos meilleurs padel”, constatent les deux nouveaux champions.



De l’autre côté du filet, Julien Pes, blessé sur le dernier point du match, a relativisé cette contre-performance : “Ils ont fait un gros match. C’était seulement notre premier tournoi ensemble avec Manoa, donc c’est déjà un bon résultat d’arriver en finale. Nous reviendrons prendre notre revanche”, promet le joueur de Pirae. Le podium du tournoi est complété par Jérémy Duchier et Noah Ah Kim Win qui se sont défaits de Bruno Laitame et Franck Douan (9-4).





Nouvelle victoire pour Cindy Abert et Mahealani Tang Dans le tableau féminin P250, les favorites Cindy Abert et Mahealani Tang ont dû puiser au bout de leurs réserves pour venir à bout de Fleur Peni et Noelanie Teriitaumihau en près de deux heures de jeu (6-7, 6-4, 10-6). Nha-Thi Tran-Thai et Axel Mouret complètent le podium grâce à leur victoire face à Temarama Alves et Stéphanie Vallar (9-4).



Place désormais aux championnats de Polynésie par équipes qui se dérouleront à partir de samedi prochain dans un lieu encore à déterminer. Au total, huit clubs chez les hommes et quatre chez les femmes participeront à la compétition.





Résultats P500 hommes



Finale

Ridge Chung et Karl Yomes (1) battent Julien Pes et Manoa Desvignes (2) 6-3, 6-2.



Petite finale

Jérémy Duchier et Noah Ah Kim Win battent Bruno Laitame et Franck Douan (4) 9-4.



P250 femmes



Finale

Cindy Abert et Mahealani Tang (1) battent Fleur Peni et Noelanie Teriitaumihau (3) 6-7, 6-4, 10-6.



Petite finale

Nha-Thi Tran-Thai et Axel Mouret (7) battent Temarama Alves et Stéphanie Vallar (4) 9-4.



Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 30 Août 2026 à 20:07 | Lu 479 fois



