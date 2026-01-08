

Padel – L’AS Phénix a lancé la saison

Tahiti, le 19 janvier 2026 - Le complexe de l’AS Phénix a accueilli ce week-end la première compétition du calendrier 2026 de padel. Le tournoi E-Motors Pacific a réuni 80 doubles dont l’élite locale hommes et femmes. Succès chez les hommes du duo Bruno Laitame/Ridge Chung et de Edelweiss et Leilanie Brothers chez les femmes. La paire Rita Colombel/Pierre Arui s’est imposée dans le tableau mixte.



Très forte affluence ce week-end au complexe de l’AS Phénix à Punaauia de vendredi à dimanche dans le cadre de la première édition de la E-Motors Pacific Padel Cup 2026 qui a mis en scène 160 participants dans les tableaux locaux élite hommes P500 et élite femmes P250, un tableau P25 mixte figurant également au programme. Les mauvaises conditions météorologiques du week-end n’ont nullement perturbé l’organisation du tournoi, le complexe de Phénix possédant quatre surfaces indoor de padel. Les rencontres se sont enchaînées quasiment sans temps morts sous la direction du juge-arbitre Georgic Condé jusqu’à l’apothéose de dimanche après-midi avec les trois finales de tableaux.



Rita Colombel et Pierre Arui ont remporté la première finale du tournoi en s’imposant (6-4, 6-7, 10-5) en mixte face à Aitana Champs et Sébastien Golay. Place ensuite à la finale féminine, la paire tête de série n°1 constituée de Ayshka Zima et Teuehei Teururai étant opposée aux sœurs Brothers, Edelweiss et Leilanie. La rencontre fut constamment indécise et s’est conclue par la victoire de Edelweiss et Leilanie Brothers sur le score de 7-5, 7-6 (8-6).



Bruno Laitame et Ridge Chung au palmarès



La hiérarchie chez les hommes est bien ciblée localement puisque les quatre paires têtes de série étaient au rendez-vous des demi-finales. Karl Yomes et Manoa Desvignes (n°1) se sont qualifiés pour la finale en battant (7-6, 6-2) Kevin Pons et Julien Pes (n°3). Bruno Laitame et Ridge Chung (n°2) ont quant à eux sorti Jérémy Duchier et Axel Williams (n°4) au terme d’une rencontre à suspense (6-4, 5-7, 10-4). Karl Yomes et Ridge Chung étaient adversaires dimanche alors que l’on rappellera qu’ils étaient partenaires au récent tournoi international de Nouméa où ils ont été performants et fait honneur au padel tahitien. Favoris eu égard à leur statut de n°1, Karl Yomes et Manoa Desvignes breakaient d’entrée sur le service de Bruno Laitame et faisaient la course en tête au score jusqu’à 4-2 grâce notamment aux smashes surpuissants de Manoa Desvignes. Mais Ridge Chung et Bruno Laitame restaient bien dans leur match et alignaient de plus en plus régulièrement les points décisifs. Ils remportaient quatre jeux successifs pour empocher la première manche 6-4. Ils enchaînaient dans le deuxième set en menant 2-1 mais la partie était alors interrompue lorsqu’un smash de Ridge Chung percutait les parties génitales de Karl Yomes. Celui-ci n’a finalement pas pu reprendre la partie, ce qui permettait à Ridge Chung et Bruno Laitame d’inaugurer le palmarès de la E-Motors Pacific Padel Cup chez les messieurs.



Ridge Chung débriefe la finale : “Le public a vécu une belle rencontre je pense, malheureusement écourtée par la blessure de Karl. On a perdu notre premier jeu de service mais on n’a pas douté. On a continué à poser notre jeu en jouant simple face au rythme élevé de nos adversaires et ça nous a réussi puisque l’on est parvenu à débreaker et à gagner le premier set. Dans le second, on conserve notre stratégie et ça nous permet de mener 2-1 avant que Karl ne soit touché par la balle à un endroit très sensible. On aurait préféré que le match aille à son terme, mais on est quand même très satisfaits, avec Bruno, de remporter le tournoi.”

Un grand tournoi international à Phénix en avril



La E-Motors Pacific Padel Cup se poursuivra le week-end prochain avec les tableaux P100 hommes et femmes et innovera avec un tableau P250 hommes, classement intermédiaire entre l’élite et les joueurs les moins bien classés. Le complexe de l’AS Phénix accueillera ensuite le Classic Bardahl début mars avant de proposer un tournoi international du 5 au 12 avril. Alain Siu, le président de l’AS Phénix, évoque l’événement : “On organisera un grand tournoi international du 5 au 12 avril dans le cadre du circuit du Pacifique que l’on met en place avec la Nouvelle-Calédonie et l’Australie. Nous avons récemment participé au tournoi international de Nouméa où le plateau était très relevé avec les joueurs du Pacifique mais aussi des Français et des Espagnols de haut niveau et les paires tahitiennes y ont obtenu des résultats probants et démontré leur progression. Après la Calédonie, le circuit se poursuivra donc à Tahiti début avril où le plateau sera très relevé avec des joueurs et joueuses du Top 10 français, des pointures espagnoles, la meilleure paire australienne et six paires de l’élite calédonienne et on espère aussi attirer d’autres pays de la région. Le circuit du Pacifique 2026 sera complété par un tournoi qui se déroulera à Sydney en fin d’année. L’objectif, c’est de développer la pratique et le niveau du padel dans le Pacifique pour être un jour concurrentiel au plus haut niveau mondial, d’autant que la discipline pourrait être au programme des Jeux olympiques de 2032 à Los Angeles.”



Une évidence en tout cas, le padel est de plus en plus populaire localement puisque la discipline devrait compter 2 000 pratiquants à moyen terme selon Alain Siu, après seulement quelques années d’existence au Fenua.



Patrice Bastian



Patrice Bastian




