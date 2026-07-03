

Padel : Julien Pes et Hugo Arnaud-Emery sacrés à Pirae

Tahiti, le 19 juillet 2026 - L’élite du padel polynésien s’est réunie, tout au long du week-end, à l’occasion du tournoi P500 de Pirae. La paire composée de Julien Pes et Hugo Arnaud-Emery s’est imposée en finale contre Ridge Chung et Manoa Desvignes (6-2, 6-2).



“Ça fait du bien de gagner enfin en Polynésie !” Près d’un an après son arrivée au Fenua, Julien Pes a remporté son premier tournoi à l’occasion de l’Open P500 organisé par le club de padel de Pirae. Sans surprise, ce sont les deux formations favorites du tournoi qui se sont qualifiées pour le dernier match du week-end à la suite notamment d’un énorme duel de plus de 2 heures de jeu face à la wild card formée par Nicolas Ovial et Franck Douan ainsi que d’une autre affiche face à Nicolas Lesturgie et Teddy Lau Ting Mui.



Au bout d’une finale maîtrisée presque de A à Z, le directeur sportif de l’association de Pirae ainsi que son partenaire d’un jour ont dominé la paire tête de série numéro 1 composée de Ridge Chung et Manoa Desvignes (6-2, 6-2).







Les vainqueurs disputaient leur premier tournoi ensemble Pourtant, le match avait très mal débuté pour les vainqueurs qui ont rapidement été menés et breakés (1-2). La paire Julien Pes - Hugo Arnaud-Emery a ensuite complètement renversé la vapeur en signant cinq jeux d’affilée pour s’offrir le gain de la première manche.



Face au rouleau compresseur adverse, la frustration a commencé à se faire ressentir du côté de Ridge Chung et Manoa Desvignes, impuissants face à la réussite et l’efficacité de leurs deux rivaux. Le deuxième set n’était qu’une formalité pour le joueur d’Excelsior et son compère de Pirae qui ont pris à la gorge d’entrée le duo de l’AS Phénix en remportant les deux premières mises en jeu.



La réaction de Manoa Desvignes et Ridge Chung, qui sont parvenus à recoller au score (3-2), n’y a rien changé. Les trois derniers jeux ont été remportés grâce notamment au talent d’Hugo Arnaud-Emery : “Je suis monté en puissance après un début de match un peu lent. Il faut savoir que c’était notre première et une des dernières compétitions qu'on faisait ensemble”, sourit le licencié d’Excelsior qui retournera en Métropole dans quelques semaines.



“C’était le tournoi avec le tableau le plus relevé depuis longtemps” Une prouesse pour cette équipe, d’autant plus que le niveau était particulièrement élevé sur cette édition : “C’était le tournoi avec le tableau le plus relevé depuis longtemps”, affirme l’organisateur de la compétition, Kevin Kucsera, qui a souhaité également mettre en place des phases de qualification, le vendredi soir, afin de permettre à de nouveaux joueurs du Fenua de participer à la compétition.



Nicolas Ovial et Franck Douan complètent le podium à la suite de leur succès en petite finale face à Nicolas Lesturgie et Teddy Lau Ting Mui (6-2, 6-3). Un autre événement P500 se tiendra du 21 au 23 août sur les courts de padel de Pirae avec, cette fois-ci, la participation également des joueuses féminines.



Le podium 1er Julien Pes et Hugo Arnaud-Emery



2e Ridge Chung et Manoa Desvignes



3e Nicolas Ovial et Franck Douan



Rédigé par Valentin Fleury le Lundi 20 Juillet 2026 à 11:07 | Lu 450 fois



