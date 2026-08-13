

Padel - Impériale, l’AS Phénix signe un doublé aux interclubs

Tahiti, le 6 septembre 2026 - Les championnats de Polynésie par équipe se sont déroulés tout au long du week-end. Le grand favori, l’AS Phénix, s’est imposé devant son public contre Pirae chez les hommes et Excelsior chez les femmes.



L’ogre n’a laissé aucune miette à ses adversaires. Phénix a réalisé le doublé aux championnats de Polynésie par équipe devant ses supporters puisque les finales, initialement prévues à Excelsior, ont été délocalisées pour se dérouler sur les terrains indoor de l’association. Pas moins de huit formations ont participé à la compétition dans la catégorie masculine. Phénix a présenté la bagatelle de quatre escouades. Après une première journée de phase de poules à Pirae



“On a essayé de titiller Phénix, mais ils étaient au-dessus” La “Dream Team” composée des meilleurs joueurs du Fenua (Manoa Desvignes, Karl Yomes, Ridge Chung, Bruno Laitame, Jérémy Duchier et Robin Di Francia) a assumé son statut en s’imposant en finale contre Pirae (2-1). “On est déjà contents d’être arrivés en finale. On a essayé de titiller Phénix, mais ils étaient au-dessus”, constate Julie Pes. Le podium des interclubs est complété par Excelsior, emmené par Heifara Arnaud-Emery, qui est venu à bout de Dragon en petite finale.



Dans le tableau féminin, quatre équipes se sont disputé le titre. L’escouade de Phénix (Teuehei Teururai, Ayshka Zima, Fleur Peni, Edelweiss Brothers, Leilanie Brothers et Aude Nesa) a une nouvelle fois triomphé en l’emportant en finale contre Excelsior (2-1). La hiérarchie a été respectée à tous les étages car Pirae est reparti avec la troisième place grâce à son succès face à l’équipe réserve de Phénix.



Les interclubs vont continuer les prochains week-end avec l’entrée en lice des joueurs de deuxième et troisième division. Le prochain tournoi P500, la Lacoste Padel Cup, est prévu à Phénix du 16 au 19 septembre 2026. À cette occasion, la meilleure paire néo-zélandaise formée par Francisco Mendieta et Bartosh Oliver se rendra au Fenua pour défier les joueurs tahitiens.





Les Podiums Hommes

1er Phénix

2e Pirae

3e Excelsior



Femmes

1er Phénix

2e Excelsior

3e Pirae



Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 6 Septembre 2026 à 19:14 | Lu 671 fois



