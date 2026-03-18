

Padel - Du très haut niveau à Phénix

Tahiti, le 7 avril 2026 - La Pacific International Padel Cup 2026 anime le complexe de l’AS Phénix du 4 au 12 avril. Le plateau est très relevé avec la présence de délégations étrangères de haut niveau. Les meilleures paires tahitiennes vont tenter d’aller le plus loin possible dans le tournoi.



L’organisation de la Pacific International Padel Cup 2026 dont la cérémonie d’ouverture a eu lieu dimanche soir marque une nouvelle ère pour le padel tahitien qui ne cesse de se développer quantitativement et qualitativement depuis quelques années mais qui n’avait encore jamais accueilli un tournoi international d’une telle densité. Alain Siu le président de l’AS Phénix et son équipe ont beaucoup œuvré ces derniers mois pour proposer un événement ayant une vraie dimension internationale. Des joueurs et joueuses de huit pays différents (Espagne, France, Australie, Suède, Danemark, Finlande, Italie et Nouvelle-Calédonie) ont en effet fait le déplacement au Fenua pour batailler sportivement au complexe de Phénix. Alain Siu donne des précisions : “Il nous sera difficile d’organiser ce type de tournoi tous les ans car c’est beaucoup de travail en amont pendant plusieurs mois pour proposer un plateau consistant et de haut niveau. Mais on est dedans maintenant et tout est en place pour que tout se déroule au mieux et nous avons une solide équipe de bénévoles pour cela. Après, aux joueurs d’assurer le spectacle mais pas de soucis de ce côté-là compte tenu de la qualité et du vécu des joueurs étrangers. Le tournoi qui a eu lieu à Nouméa en décembre, le nôtre actuellement et celui qui sera organisé en Australie en juillet où on enverra trois paires ont aussi pour but de mobiliser les pays océaniens pour que l’on puisse faire du lobbying pour peser sur l’inscription du padel aux Jeux Olympiques de 2032 qui auront lieu à Brisbane.”

Les Espagnols en force et favoris



Six équipes hommes et quatre équipes femmes ont passé l’écueil des préqualifications locales samedi et dimanche pour rejoindre le tableau principal composé de quatre poules de quatre équipes chez les hommes et de quatre poules de trois équipes chez les dames. Les deux premiers de chaque poule participeront aux quarts de finale. Chez les hommes, les trois paires espagnoles dont celle composée de Rocafort/Blanco de Miguel (a priori la plus performante sur le papier) sont têtes de série en poule et devraient jouer les premiers rôles en phase finale. La paire australienne Béchard/Melisi n°1 dans son pays et également tête de série semble la plus solide pour bousculer la probable hégémonie espagnole, le duo français Bayard/Ayuso bien classé dans l’élite nationale ayant aussi des arguments pour infirmer les pronostics.



Chez les dames, les paires finlandaise Minetti/Wiese et suédoise Strom/Darzyan devraient se disputer le titre. Leurs principales adversaires, les métropolitaines Wendy Barsotti et Mélanie Ros membres du top 20 national. Mais Tahitiens et Calédoniens ont bien l’ambition de bousculer les pronostics et ils se sont mis en condition lundi soir, première journée de la phase de poule.

Tahiti-Nouvelle-Calédonie 1-1



Une compétition dans la compétition que les rencontres entre les paires tahitiennes et calédoniennes qui se croisent régulièrement au Fenua et à Nouméa et dont la courbe de progression est sensiblement identique. Deux rencontres opposaient Tahitiens et Calédoniens lundi soir et elles ont eu une issue bien différente. La paire locale N°2 composée de Ridge Chung et Bruno Laitame a été sèchement battue (6/1.6/3) par Lorenz Pesselet et Christophe Soekarjan, les numéros 1 calédoniens. Axel Williams et Jérémy Duchier ont rendu le sourire au camp tahitien en dominant (7/6.6/3) Nickolas N’Godrella et Lionel Trilles. La paire tahitienne n°1 avec Manoa Desvignes et Karl Yomes a été convaincante (6/1.6/4) face à Loris Peytavit et Sylvain Didier. Manoa Desvignes a confié : “C’est quelque chose d’assez exceptionnel d’organiser un tel tournoi à Tahiti et pour les meilleurs joueurs tahitiens, c’est une formidable expérience qui doit nous permettre de progresser. On va prendre les matchs les uns après les autres pour affiner nos ambitions, mais en ce qui nous concerne avec mon partenaire Karl Yomes, on vise au minimum un quart de finales. On a encore plus travaillé ces dernières semaines et on est prêts physiquement. Le niveau monte à Tahiti car on a la chance d’accueillir ponctuellement des entraîneurs espagnols et on va pouvoir mieux se situer cette semaine face à des adversaires de haut niveau international.” Le tournoi va se poursuivre jusqu’à dimanche soir et son apothéose avec la programmation des finales.



Patrice Bastian





Rédigé par Patrice Bastian le Mardi 7 Avril 2026 à 17:39 | Lu 405 fois



