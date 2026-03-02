

Padel – Desvignes/Yomes au bout du suspense

Tahiti, le 9 mars 2026 - La troisième édition du tournoi Bardahl organisée sur le site de l’AS Phénix ce week-end a été marquée par la victoire dans le tableau P500 hommes, soit l’élite locale, de Manoa Desvignes et Karl Yomes face à Bruno Laitame et Ridge Chung au terme d’une finale qui a proposé un énorme suspense dans le super tie-break.



Organisé sur deux week-ends du côté de l’AS Phénix, la première partie du tournoi Bardahl consacrée aux tableaux hommes P25, P50 et P500 a débuté vendredi et s’est terminé dimanche après-midi en apothéose avec les trois finales de tableaux qui se sont succédé sur les pistes couvertes du club d’Atimaono.



La finale P25 a donné le ton, Manarai Thunot et Yann Teaha s’y imposant aisément (6/0.6/2) face à Julien Beraud Sudreau et Maheanuu Tuihani. Plus accrochée fut la finale P50 qui s’est aussi joué en deux sets mais sur le score de 6/4.6/4 favorable à Stéphane Tetauira et Jérémie Paraue face à Florian Fortier et Yoan Josceran. Les finales P500 hommes constituent les grands temps forts des tournois de padel et celle de dimanche en fut une remarquable illustration tant elle fut indécise et proposa des échanges spectaculaires même si la rencontre fut d’un niveau de jeu irrégulier.



Pour le troisième tournoi local d’affilée, elle proposait une affiche entre Ridge Chung et Bruno Laitame qui avaient difficilement battu (7/5.7/6) Axel Williams et Jean-Luc Vorbe en demi-finale tandis que Manoa Desvignes et Karl Yomes s’étaient montrés expéditif (6/2.6/2) dans l’autre demi-finale contre Noah Ah Kim Win Chin et Raiarii Yan. Vainqueurs des tournois U de Phénix et Playerz Padel Tour de Pirae, Ridge Chung et Bruno Laitame semblaient avoir un avantage psychologique dimanche, mais Manoa Desvignes et Karl Yomes donnaient l’impression d’être confiants et avaient sans doute l’esprit revanchard.

Plusieurs balles de match de chaque côté



Le premier set mit le duo Laitame/Chung en position de force. Après avoir pris le service de Karl Yomes, Ridge Chung confirmait le break sur son service pour mener 4/2. À 5/3 sur le service de Manoa Desvignes, Bruno Laitame et Ridge Chung avait une belle de set à 30/40 mais il ne l’exploitait pas et leurs adversaires revenaient à 5/4. Trois nouvelles balles de set à 40/0 pour Laitame et Chung, mais Desvignes et Yomes en sauvaient deux avant de céder le premier set 6/4. Le scénario devait s’avérer inverse dans la deuxième manche : Desvignes et Yomes breakaient pour mener 3/1. Un niveau de jeu relevé obligait Laitame et Chung à beaucoup défendre. À 5/2, Desvignes et Yomes prenaient de nouveau le service adverse et bouclait la manche 6/2 sur leur première balle de set. Ce fut donc le moment d’un super tie-break où le suspense allait être insoutenable pour les supporters des deux camps. Desvignes et Yomes creusaient l’écart à 6/3 puis menaient 9/6 avec trois balles de match à jouer. Mais Laitame et Chung ne lâchaient rien et revenaient à 9/9. Les balles de match devaient alors se succéder pour chaque camp jusqu’au moment où Manoa Desvignes et Karl Yomes marquaient le point gagnant à 13/12. Une grande satisfaction pour les vainqueurs qui tenaient ainsi leur revanche. “On restait sur deux défaites contre eux et on perd le premier set mais on garde le mental car on était au niveau”, a confié Manoa Desvignes à l’issue de cette finale haletante. “On fait un très bon deuxième set et au super tie break, on a trois balles de match à 9/6 mais on manque de lucidité pour les conclure. On ne doute pas heureusement car on a aussi dû sauver des balles de match et on est resté solide physiquement et mentalement pour décrocher cette victoire. Merci à Bardahl et Phénix pour l’organisation du tournoi.”

La Tahiti International Cup en approche



Le deuxième rendez-vous du tournoi Bardahl aura lieu en fin de semaine et sera ouvert aux tableaux P100 et 250 femmes et P250 hommes. L’encadrement de l’AS Phénix Padel fignolera ensuite l’organisation de la Tahiti International Cup qui aura lieu du 5 au 12 avril avec un plateau relevé de joueurs étrangers. Et l’élite locale a déjà l’esprit tourné vers l’événement comme le confirme Bruno Laitame : “On a des regrets aujourd’hui car on n’exploite pas deux balles de match mais c’est le sport. Le précédent tournoi c’était en notre faveur, aujourd’hui c’est pour eux mais c’est une bonne chose qu’on se tire la bourre car ça nous motive pour progresser encore et bien se préparer pour le tournoi international. Je pense que sur les derniers tournois on a démontré au niveau de l’élite que l’on avait un bon niveau et que l’on aura un rôle à jouer au tournoi international.”



Le premier challenge sera déjà pour les locaux de tenter de dominer les Calédoniens, adversaires privilégiés des Tahitiens. En attendant l’événement phare du padel à Tahiti, l’AS Phénix organisera la remise des prix du tournoi Bardahl le vendredi 20 mars.



Les podiums

P25 Hommes

Vainqueurs : Manarai Thunot/Yann Teahe

Finalistes : Julien Beraud Sudreau/Maheanuu Tuihani

3ᵉ place : Simon Souby/Gaspard Schmitt





P50 Hommes

Vainqueurs : Stephane Tetauira/Jérémie Paraue

Finalistes : Florian Fortier/Yoan Josceran

3ᵉ place : Maiti Ruahe/Haureva Guennegues





P500 Hommes

Vainqueurs : Manoa Desvignes/Karl Yomes

Finalistes : Bruno Laitame/Ridge Chung

3ᵉ place : Noah Ah Kim Win Chin/Raiarii Yan

