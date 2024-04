[PUBLICATION COMMERCIALE]​ Money Walkie, le service bancaire des enfants

Tahiti, le 9 avril 2024 - La Banque de Tahiti vient de lancer le Money Walkie, un portefeuille numérique qui s’adresse aux enfants. Ceux-ci pourront effectuer des paiements sans contact plafonnés et sécurisés.



Apprendre aux enfants dès l’âge de 6 ans à gérer leur argent de poche, à ne pas faire disparaître le petit billet que la tatie aura donné à son anniversaire ou à Noël, c’est un travail quotidien pour les parents envers leurs enfants, qui doivent eux aussi faire attention à ne pas avoir les poches percées face à des prix qui ne cessent d’augmenter.



Désormais, cet apprentissage peut aussi se faire en dématérialisé grâce à ce drôle de petit portefeuille numérique, le Money Walkie, proposé tout récemment par la Banque de Tahiti. Pratique, mais aussi esthétique, avec des coques de différentes formes, de la planche de surf au petit animal.



Le Money Walkie est un porte-monnaie connecté qui permet aux enfants, dès l'âge de 6 ans, de régler leurs achats du quotidien, suivre leurs dépenses pour les plus grands via une application mobile et gagner en autonomie.



Lancé par Raphaël Leprette, un ancien banquier parisien, le Money Walkie est composé d’un petit boîtier (le Walkie) pour offrir à vos enfants la liberté de payer en sans contact.



De leur côté, les parents n’ont plus qu’à télécharger l’application sur leurs téléphones mobiles pour suivre les dépenses en temps réel, recharger le Walkie et surtout en définir les limites d’utilisation. Ce sont d’ailleurs les parents qui ont la main sur le blocage de l’appareil si les enfants en abusent sans consulter leurs parents.



Pour le paiement, le Money Walkie fonctionne comme la carte de crédit des parents. Il utilise la sécurisé maximale édictée par la technologie Mastercard pour des paiements sans contact entièrement sécurisés, chez les commerçants équipés d’un terminal de paiement électronique sans contact et acceptant les cartes MasterCard.



Le coût est aussi plus que raisonnable puisque les clients Banque de Tahiti pourront profiter d’un achat du Money Walkie au tarif préférentiel de 2 971 francs au lieu de 3 568 francs.



Le rechargement du Money Walkie en illimité est disponible avec une formule à partir de 227 francs par mois, ou si vous ne souhaitez pas prendre de formule mensuelle à 120 francs, par rechargement et par Walkie (quel que soit le montant du rechargement).

Les enfants, mais pas que Évidemment, ce mode de paiement n’est pas réservé aux seuls enfants. Ce produit peut être utilisé aussi comme le porte-monnaie de la famille, explique Olivia Foubert, chargée d’études marketing à la Banque de Tahiti. “Vous pouvez le confier à la baby-sitter si elle a des petits achats à faire pour les enfants. Vous pouvez aussi le garder comme un porte-clefs pour vos petites courses du quotidien.”



Mais pour les jeunes, le Money Walkie peut-être une façon intéressante d’aller en soirée et de payer ses consommations avec un plafond identique à celui d’un paiement sans contact. Plus besoin de se promener avec son porte-monnaie avec son moyen de paiement directement attaché à ses clefs de voiture par exemple.



Les plafonds de paiement sont ceux des cartes sans contact (5 950 francs) avec des plafonds mensuels jusque 18 000 francs pour éviter les grosses dépenses. Ces plafonds sont déblocables après une vérification de votre identité par Money Walkie jusqu’à 240 000 francs par mois. La seule différence avec la carte de crédit, affiliée à un compte en banque, c’est qu’il n’est pas possible de dépenser plus que ce que l’on a. Pas de système de crédit ou de mise à découvert.

La sécurité avant tout Côté sécurité, tout a aussi été envisagé pour accompagner les enfants et les ados dans leurs premiers paiements dématerialisés. “Les parents peuvent bloquer la carte avec l’application”, poursuit Olivia Foubert. “De même, si les parents voient des dépenses qui ne sont pas cohérentes, ils peuvent les bloquer. Même chose si l’enfant perd son Money Walkie.”



Et en cas de perte, l’argent qui figurait sur le Money Walkie sera transféré sur le prochain appareil. Pratique d’avoir une tirelire connectée.

Comment ça marche ?

Première étape : Sélectionnez pour votre enfant un Walkie parmi une sélection attrayante de modèles (planche de surf, baleine, panda, perroquet, licorne ou encore d’autres).

Deuxième étape : Créditez le compte de votre enfant via l'appli dédiée aux parents. Ajoutez des fonds facilement et à tout moment.

Troisième étape : Votre enfant est désormais en mesure d'effectuer des paiements sans contact chez un commerçant. Pas besoin d'un terminal spécifique, le paiement se fait comme avec une carte bancaire, avec un plafond de 5 950 francs par dépense.

Pour qui ? Pour les enfants : Money Walkie a d’abord été pensé pour confier de l’argent de poche aux enfants et ados, à partir de l’âge de 6 ans.

Pour la famille : II peut être aussi utile à toute la famille, pour la baby-sitter de vos enfants ou les petits achats imprévus du quotidien par exemple.

Pour les adultes : qui aiment et utilisent Money Walkie pour son originalité et pour sa praticité en cas de sortie sportive ou nocturne.

le Mardi 9 Avril 2024 à 18:42 | Lu 189 fois