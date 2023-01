Pātiri race : Des ambassadeurs à la hauteur

Tahiti, le 21 janvier 2023 - La première édition de la Pātiri Race, compétition d’athlétisme consacrée au 100 mètres, a été remportée vendredi soir au stade Punaruu par Raihau Maiau et Hereiti Bernardino qui ont parfaitement rempli leur rôle d’ambassadeur de l’événement.



La Fédération d’athlétisme de Polynésie française a visé juste en créant la Pātiri Race, événement consacré au sprint qui a pour but la promotion de la discipline. Cecile Tiatia-Gilroy, la présidente de la FAPF l’a confirmé vendredi soir au stade de Punaruu en fin de réunion :’’On a beaucoup parlé de notre événement dans les médias et c’est donc une belle promotion pour l’athlétisme polynésien. Les performances sont très satisfaisantes et il y a longtemps que l’on n’avait pas connu une telle densité de bons chronos sur 100 mètres. La Pātiri Race avait d’abord vocation à faire de la détection et ce fut le cas notamment chez les hommes. C’est de bon augure pour l’avenir et déjà pour les Jeux du Pacifique Sud 2023. C’est un événement qui va devenir récurrent dans notre calendrier’’.



Entamé le samedi précédent avec les tours de qualification, la Pātiri Race a donc connu son épilogue vendredi soir avec les demi-finales et finales des 100 mètres femmes et hommes en présence de deux invités d’honneur, Naea Bennett le ministre de la Jeunesse et des Sports et Louis Provost président du Comité olympique de Polynésie française (COPF).



Hereiti Bernardino et Raihau Maiau assurent



La Pātiri Race était soutenu par deux athlètes qui font honneur à l’athlétisme polynésien, Raihau Maiau dont le palmarès est notamment marqué par un titre de champion de France au saut en longueur en 2017 et qui fut handicapé par des blessures par la suite mais qui veut se relancer cette année avec l’objectif de se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris et Hereiti Bernardino qui fut médaillée de bronze au 400 mètres des Jeux du Pacifique de 2019.



Tous deux ont tenu leur rang et ont dominé nettement les demi-finales et finales de la Pātiri Race avec des chronos respectables en finale, 11’’ 24 pour Maiau et 12’’ 88 pour Bernardino avec un vent très défavorable. Manuihei Teaha (11’’ 80) et Raitea Teahu (11’’ 90) sont montés sur le podium chez les hommes de même que Maylee Zarli (13’’ 48) et la minime Meherai Fong (13’’ 61) chez les dames.



Le prize money avait de quoi motiver les participants avec des enveloppes de 100 000 FCFP, 50 000 FCFP et 25 000 FCFP pour les 1er, 2è et 3è derrière les deux ambassadeurs pas concernés par le prize money. Raihau Maiau a en tout cas apprécié son rôle : ’’Je suis vraiment très satisfait du déroulement de l’événement et ça me rappelle les plus belles heures de l’athlétisme local. J’ai vraiment pris beaucoup de plaisir à jouer mon rôle d’ambassadeur et je me devais de le confirmer sur la piste même si j’ai géré car j’avais une petite gêne et je voulais me préserver pour ma reprise en compétition à Amiens où je m’alignerais sur le saut en longueur la semaine prochaine’’.



La Pātiri Race a incontestablement servi la cause de l’athlétisme local.