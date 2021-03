Ozon, "l'Amazon russe", veut recruter 1.200 informaticiens en 2021

Moscou, Russie | AFP | lundi 01/03/2021 - Le géant russe du commerce en ligne Ozon, a annoncé lundi vouloir recruter environ 1.200 développeurs et ingénieurs dans toute la Russie cette année, soit un quasi doublement de ses effectifs dans ce secteur.



En plein essor avant l'apparition du coronavirus en Russie, le commerce en ligne a vu sa croissance s'accélérer ces derniers mois avec la pandémie et son cortège de restrictions.



Surnommé l'"Amazon russe", Ozon dit employer actuellement "plus de 1.400 spécialistes informatiques". Cet effectif serait donc quasiment doublé avec l'embauche de 1.200 développeurs et ingénieurs cette année.



Ozon est désormais évalué à plus de 8 milliards de dollars, après le succès de son entrée sur le Nasdaq, l'indice boursier technologique de Wall Street, fin 2020.



Seule une poignée d'entreprises russes se sont lancées sur des Bourses internationales ces dernières années, le climat leur étant défavorable depuis l'introduction en 2014 de sanctions occidentales contre Moscou suite à l'annexion de la Crimée.



Ozon a par ailleurs annoncé lundi l'ouverture d'un nouveau laboratoire informatique à Saint-Pétersbourg, qui compte actuellement 60 salariés et a pour objectif d'y employer en tout 300 développeurs et ingénieurs d'ici la fin de l'année.



Ozon, qui a démarré en 1998 à Saint-Pétersbourg en vendant des livres, affirme que l'ouverture de son "IT lab" fait du groupe "un des principaux employeurs de la ville dans le domaine de la technologie".



Les spécialistes travaillant dans ce nouveau laboratoire seront chargés de piloter l'expansion du groupe dans les provinces russes --hors Moscou et Saint Pétersbourg--, qui sont un important vivier de croissance pour le commerce en ligne en raison de leur isolement et souvent l'absence ou la pauvreté en termes d'offre commerciale physique.