Ouverture du procès des sondages de l'Elysée sous Sarkozy

Paris, France | AFP | lundi 18/10/2021 - Le procès de cinq anciens proches de Nicolas Sarkozy, dont l'ex-secrétaire général de la présidence Claude Guéant, dans l'affaire dite des sondages de l'Elysée, s'est ouvert à Paris lundi en début d'après-midi.



Près d'une décennie après la fin du quinquennat Sarkozy (2007-2012), les prévenus, alors membres de sa garde rapprochée, sont arrivés au tribunal pour une première journée qui doit être consacrée à des questions de procédure.



L'ex-chef d'Etat est protégé depuis l'origine dans ce dossier par son immunité présidentielle. Cité comme témoin au procès par l'association Anticor, à l'origine de l'affaire, il a fait savoir dans une lettre au tribunal qu'il n'entendait pas venir à l'audience.



Condamné à un an de prison ferme en mars dans l'affaire des "écoutes", Nicolas Sarkozy s'est vu infliger une autre année d'emprisonnement ferme dans le dossier Bygmalion fin septembre. Des sanctions dont il a fait appel.



L'affaire des sondages, qui a débuté en 2010, a révélé les très nombreuses études d'opinion payées par l'Elysée sur la popularité du président, ses réformes ou des questions d'actualité, mais aussi sur des rivaux politiques ou sur l'image de son épouse Carla Bruni.



Une "addiction sondagière, une conduite à la petite semaine, au GPS des sondages", avait dénoncé en 2012 l'élu écologiste Raymond Avrillier, qui avait obtenu via la justice administrative des documents de l'Elysée. L'ex-maire-adjoint de Grenoble doit témoigner au procès.



Pendant un mois, le tribunal doit se pencher sur des soupçons de favoritisme et de détournement de fonds publics concernant des contrats conclus par le "Château", sans publicité ni appel d'offres.



Patrick Buisson, historien et journaliste venu de l'extrême droite, est notamment poursuivi pour une convention passée en 2007: rémunéré 10.000 euros par mois pour du conseil, il pouvait aussi livrer des sondages à sa libre appréciation.



Entre 2007 et 2009, le Parquet national financier (PNF) en a compté 235, achetés puis revendus avec des marges de 65 à 71%, pour un bénéfice de 1,4 million d'euros.



M. Buisson est aussi jugé pour abus de biens sociaux, soupçonné d'avoir fait supporter près de 180.000 euros de dépenses personnelles à ses entreprises.



L'ancien co-directeur d'Ipsos, Pierre Giacometti, est jugé pour recel de favoritisme en relation avec un contrat de conseil signé en 2008 par sa société.



L'ancien ministre Claude Guéant, poursuivi pour avoir organisé ces signatures, comparaît pour favoritisme et détournement de fonds publics par négligence, comme Emmanuelle Mignon, ex-directrice de cabinet.



L'ancien conseiller Julien Vaulpré est jugé lui aussi pour favoritisme. Renvoyé devant le tribunal en 2019, un autre membre du cabinet, Jean-Michel Goudard, est depuis décédé.



Le poids lourd des sondages Ipsos ainsi que les entreprises de MM. Buisson et Gacometti sont en outre poursuivies.