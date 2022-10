Ouverture du Papeete International Sevens à la mairie de Papeete

Tahiti, le 12 octobre 2022 – La cérémonie d’ouverture de la 4e édition du Papeete International Sevens a eu lieu mercredi soir à la mairie de Papeete. Le tournoi est prévu pour se dérouler vendredi et samedi au stade de Fautaua. Dix équipes sont en lice dont deux californiennes.



Créé en 2017 par le Papeete Rugby Club, ce tournoi de rugby à sept a généré un véritable succès populaire lors de ses trois premières éditions entre 2017 et 2019. Après deux éditions annulées pour cause de crise sanitaire, le Papeete International Sevens revit cette année pour le bonheur des amateurs de rugby. D’autant qu’il aura encore une dimension internationale avec la participation de deux équipes californiennes. Alain Serre, le président du Papeete Rugby Club, et toute son équipe préparent cette série de rencontres depuis plusieurs mois : des contacts ont été noués dans le Pacifique Sud et en métropole pour élargir la dimension internationale de l’événement.

Le tournoi est officiellement ouvert depuis mercredi soir et le tirage au sort des groupes organisé à la mairie de Papeete. L’occasion aussi pour les organisateurs de faire la présentation du programme du tournoi et des activités annexes. Au nombre d’entre elles, il est à noter que des matches féminins sont programmés dans le cadre de l’opération Octobre Rose et pour la promotion du rugby féminin local.



Des journalistes ont également fait le déplacement au fenua pour la couverture médiatique de cette rencontre sportive. L’événement sera couvert par le site d’information francophone French Morning basé à Los Angeles, et dans Sevens Rugby, le premier média français entièrement consacré au rugby à 7. Une belle promotion pour le Papeete International Sevens et plus largement pour le rugby local. La rencontre sportive est parrainée par Maxime Mermoz. L’ex-rugbyman de haut niveau est attendu jeudi à Tahiti, où il est précédé par un palmarès éloquent : quatre titres de Champion de France ; trois titres de Champion d’Europe avec le Stade toulousain ; et international français à plusieurs reprises titulaire d’un titre de vice-champion du monde en 2011. Ce parrain de choix pourra s’adapter à l’ambiance locale dans le cadre d’une journée polynésienne baptisée Papeete Mahan Oro’a organisée jeudi au complexe de l’OPT à Arue.



Briser l’hégémonie étrangère



Place, à partir de vendredi, à la compétition avec un plateau de dix équipes. Six représentent Tahiti : Papeete, Arue, Faa’a, Punaauia, Pirae et une formation des Barbarians, dont le capitaine sera Maxime Mermoz. Une sélection des Raromatai sera aussi en lice avec des joueurs de Raiatea, Huahine et Bora ainsi qu’une équipe dénommée Tahiti Samoa 2007, composée en grande partie de joueurs qui avaient participé aux Jeux du Pacifique de Samoa en 2007. Les deux équipes californiennes, Eagle Rock Rugby et Renegades Rugby, sont a priori favoris, têtes de série du tournoi et par conséquent versées chacune dans une poule. Eagle Rock Rugby est le plus vieux club de rugby de la côte ouest des Etats-Unis. Les deux équipes sont arrivées à Tahiti avec l’arbitre américain Marquise Goodwin. Ce dernier doit officier en compagnie de referees de la Fédération polynésienne de rugby. Ce tournoi donnera aux clubs locaux le loisir d’infirmer les pronostics qui semblent vouloir donner un avantage aux équipes californiennes dans ce tournoi, avec à la clé l’opportunité, pour l’un d’entre eux d’inscrire son nom au palmarès du tournoi. Rappelons que les trois précédentes éditions du Papeete International Sevens ont été remportées des équipes étrangères : les métropolitains de Bleus Sevens, les Néo-Zélandais de Waitemata et les Pascuans de Matamu’a. La cérémonie de remise des prix aura lieu samedi à partir de 19 heures à la brasserie Hoa.

​Composition des poules Poule A

Eagle Rock

Papeete Rugby Club

AS Arue

Rugby Club de Pirae

Samoa 2007



Poule B

Renegades Rugby

Faa'a Aro Rugby Club

Punaauia Rugby Club

Team Raromatai

Barbarians Tahiti

Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 12 Octobre 2022 à 20:05