Ouverture du Heiva I Haoroagai

HAO, le 7 juillet 2020 - Vendredi dernier, Yseult Butcher Ferry, maire de la commune ouvrait officiellement le Heiva, accompagnée de son conseil municipal et de sa population.



Après ces longues semaines d'isolement, l'île de Hao attendait impatiemment l'ouverture des festivités. Anselme Piriotua, 2ème adjoint chargé de la commission des Fêtes Cérémonies Patrimoine et Culture a confirmé l'importance de ce rendez-vous : " Le Heiva fait partie de notre culture et de notre tradition. Il était important pour notre conseil municipal nouvellement installé, que le Heiva ait lieu. Contrairement aux autres années et en raison d'un manque de temps dû au Covid, il n'y a eu aucun thème imposé. On peut se féliciter de la participation des forains au nombre de neuf, certains sont des habitués."



Michou, responsable de l’Eglise Protestante Maohi a justifié sa présence par le besoin de récolter des fonds pour la construction de la clôture de l’Eglise.



Une grande nouveauté cette année, un manège pour enfants géré par Isabelle et Angèle qui réalisent un vieux rêve grâce à un investissement familial.