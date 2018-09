NAURU, le 3 septembre 2018. La cérémonie officielle d’ouverture du 49e Forum des îles du Pacifique s’est déroulée, lundi soir, sur l’île de Nauru, en présence du président de la Polynésie française, Edouard Fritch.



Siégeant aux côtés de nombreuses personnalités de la région, le président Edouard Fritch a assisté à un spectacle de chants et danses, célébrant à la fois Nauru et le Forum des îles du Pacifique. La secrétaire générale du Forum des îles du Pacifique, Meg Taylor, a d’abord pris la parole pour rappeler les problèmes rencontrés par de nombreuses îles du Pacifique face aux conséquences des changements climatiques, mais aussi les défis et opportunités que peuvent générer la compétition accrue entre grandes puissances dans la région Pacifique.



Le Premier ministre des Samoa, Tuilaepa Sailele Malielegaoi, qui a assuré depuis un an la présidence du Forum, a également souligné les défis communs à tous les états et territoires du Pacifique et a appelé l’unité pour mieux les affronter. Les enjeux climatiques, qui avaient été évoqués lors de la COP 21 à Paris, figurent toujours en tête de liste des préoccupations régionales et seront de nouveau mis en avant lors de la réunion de la COP 24, à la fin de l’année.



Le président de Nauru, Baron Waqa, qui va prendre la présidence du Forum pour une année, a estimé que beaucoup restait à faire pour les Etats et territoires du Pacifique. Le président de Nauru a ainsi mentionné les ressources limitées de nombreuses îles, l’isolement de certains territoires éloignés des routes aériennes et maritimes ou encore la vulnérabilité face aux catastrophes naturelles, Nauru étant par ailleurs un des plus petits Etats au monde, avec une population d’environ 10 000 habitants.



Le président Edouard Fritch doit participer aux réunions de travail du Forum prévues au cours de la journée de mardi, ainsi qu’à la Retraite des Leaders, mercredi, au terme de la réunion du Forum.