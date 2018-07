Où "caser" vos enfants pendant les vacances ?

PAPEETE, le 10 juillet 2018- Cela fait des jours que vos enfants en rêvent, et ça y est, ils sont enfin en vacances après une année scolaire bien remplie. Mais si votre descendance est en mode vacances, il n'en est pas forcément de même pour vous et les grands-parents ne sont pas toujours disponibles pour s'en occuper. Pas de panique, Tahiti infos vous donne quelques petits conseils où inscrire vos enfants.



La Maison de la Culture de Tahiti – Te Fare Tauhiti Nui

Située à Papeete, la Maison de la Culture propose de nombreuses activités, qui peuvent occuper vos enfants le temps d'un atelier ou toute la journée. Ainsi, ils pourront s'initier ou se perfectionner en participant à différents activités et le choix est très très varié.

Voici quelques-uns des ateliers proposés par la Maison de la culture.

Autour du mouvement et du son : Sylvie Urban

Les enfants vont découvrir de nouveaux instruments venant de différents pays et les expérimenter de manière intuitive et ludique à travers des jeux où ils pourront découvrir et apprécier leur créativité.

Activité principalement dédiée à un autre moyen d’expression, à l’ouverture des champs émotionnels et sensoriels.

Fabrication de jeux & maquette en bois : Alisée Bertaux & David Perreau

Ces ateliers ludiques ont la particularité de responsabiliser les enfants à travers le suivi d’une méthode et de techniques définies tout en valorisant la confiance et l’estime de soi dans l’accomplissement et la réussite d’un travail. Ils offrent également la possibilité de développer l’habileté et la dextérité mais aussi d’enrichir de manière concrète le sens logique, des notions de mathématiques et géométrie, la libre expression créative.

Jardin miniature : Mareva Tchong

Réalisation d’un jardin miniature avec des éléments naturels tels que les noix de coco, le bois flotté, le kere ou le sable, du terreau et des éléments de récupération tels que des pots de compote, yaourt, bouteilles en plastique…

Elle se fera avec la décoration de galets, pots…

Nippon bunka : Akari Okamune

Apprendre quelques mots japonais et des chansons traditionnelles.

Ori tahiti : Hinavai Raveino

Techniques de base, chorégraphies, gestuelle, pas… seront travaillés. De la position des mains aux différents balancements des hanches, elle leur transmettra sa passion et le plaisir de pratiquer le Ori Tahiti.

Origami : Manatea Laut

L’origami est l’art du pliage qui permet de réaliser, à l’aide d’une simple feuille de papier, une succession de pliages ingénieux, pour arriver, sans opérer de découpage ou de collage, à la représentation figurative ou non, de toutes sortes de modèles.

L’origami fait appel à l’intelligence, à la compréhension des formes, des types de mouvements et de l’espace et développe la mémoire visuelle.

Par la pratique de cet art les enfants peuvent prendre confiance en eux et découvrir le plaisir à accomplir et présenter un travail artistique.

United kids : Julie Boudou

Viens chanter en chœur ou en solo comme les kids United ! Cet atelier s’adresse aux enfants qui ont envie de développer leur voix sur des chansons modernes. Ils seront accompagnés au piano ou au karaoké sur des morceaux choisis.