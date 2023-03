Otahi passe devant la CSIP

Tahiti, le 15 mars 2023 – Les chiffres de la représentativité des confédérations syndicales de salariés de Polynésie ont été annoncés mercredi en conseil des ministres. Si la CSTP-FO et A Ti'a i Mua se placent premier et deuxième, Otahi double pour la première fois la CSIP pour devenir troisième centrale du fenua.



Le code du travail polynésien dispose que, pour pouvoir bénéficier de la représentativité au niveau de la Polynésie française, toute organisation syndicale de salariés ou toute union syndicale de salariés doit avoir obtenu, au cours des deux dernières années, une moyenne de voix aux élections des délégués du personnel, titulaires et suppléants, supérieure à 5 % du nombre de voix exprimées. Les modalités de prise en compte des résultats des élections professionnelles sont précisées dans la loi de Pays et la validation des résultats est confiée à une commission réunissant les partenaires sociaux sous la présidence du Directeur du travail. Cette commission s’est réunie le 8 février dernier pour procéder à la validation des résultats des élections intervenues en 2021 et 2022.



Sont ainsi reconnues représentatives au niveau de la Polynésie française pour une période de deux ans, les organisations syndicales de salariés ci-après, classées en fonction du nombre de voix obtenues aux élections des délégués du personnel, titulaires et suppléants, des années 2021 et 2022. En première position on retrouve la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie/Force ouvrière (CSTP/FO) avec 9 355 voix obtenues aux dernières élections des délégués du personnel, soit 25,83 % des suffrages ; en seconde position la Confédération A Ti’a i Mua, avec 7 076 voix, soit 19,54 % des suffrages. Mais la surprise cette année vient de la Confédération Otahi. Elle a recueilli 6 307 voix, soit 17,42 % des suffrages et passe pour la première fois, en termes de représentativité devant la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP) avec ses 6 245 voix, soit 17,25 % des suffrages. Vient ensuite la Confédération O Oe To Oe Rima, 3 823 voix et 10,56 % des suffrages.



La CSTP-FO et A Ti'a i Mua gardent leurs places de premier et de dauphin. La CSTP-FO est en progression par rapport à l'année dernière en remportant 189 votes supplémentaires. Même constat pour A Ti'a i Mua qui engrange 198 voix de plus. Par contre, la nouveauté se situe à la dernière marche du podium, où la CSIP cède sa place à Otahi désormais troisième confédération de Polynésie avec 6 307 voix contre 6 245. Déjà l'année dernière, les deux organisations étaient au coude à coude puisque seulement 23 votes les départageaient. La dernière place reste à O Oe To Oe Rima.