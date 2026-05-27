

Oscar Temaru tend une main de "paix" entre ses deux fils, Tony Géros et Moetai Brotherson

Tahiti le 18 juin 2026. C’est un communiqué que l’on n’attendait pas. Après plusieurs mois de vives tensions au sein du clan indépendantiste, qui ont conduit à la scission au sein de l’assemblée de la Polynésie française entre le groupe Tavini huiraatira’a et le nouveau venu, A Fano Ti’a, Oscar Temaru dans un communiqué tardif envoyé jeudi soir, appelle à la réunification et à la paix entre Moetai Brotherson et Tony Géros.



Trois années de mésententes au sein du parti indépendantiste ont conduit en avril dernier à la cassure du groupe Tavini huiraatira’a et à la création à l’assemblée du groupe A Fano Ti’a. Cette brutale décision avait conduit le parti à exclure tous les membres du Tavini ayant participé à la constitution de ce groupe dans une conférence de presse deux semaines plus tard.



Les exclusions des membres du gouvernement adhérents au parti, ainsi que celle du président du Pays, Moetai Brotherson, n’ont quant à elles, jamais été actées mais les votes à l’assemblée de la Polynésie ainsi que la création future du parti A Fano Ti’a, dont Moetai Brotherson est appelé à prendre la présidence, ne laissait aucun doute sur l’issue de ce faux suspense.



Et pourtant, après de nombreux échanges mouvementés dans l’hémicycle, et des échanges d’amabilités par conférences de presse interposées, Oscar Temaru, dans un communiqué envoyé aux rédactions jeudi soir, appelle à la réunification.



"Le Président du Tavini Huiraatira'a, Monsieur Oscar Manutahi Temaru, appelle et demande au Président Moetai Brotherson de ne pas créer ce Parti A Fano Ti’a. Cela va nous mener à la ruine. Humblement, je lui demande de respecter M. Antony Géros, c'est un grand Monsieur, il est mon fils aîné, et c'est lui qui doit mener la barque."



Alors que la santé chancelante du Metua est depuis deux semaines dans toutes les préoccupations des Polynésiens, ce communiqué sonne autant comme un appel à la réunification que comme un passage de témoin.



"En parallèle, j'appelle de mes vœux, Monsieur Antony Géros de soutenir le gouvernement de Moetai Brotherson, mon fils cadet, jusqu'à la fin de sa mandature », poursuit le communiqué.



En quelques lignes, le leader indépendantiste accompagne son communiqué de versets bibliques. "Heureux êtes -vous, artisans de paix, vous serez appelés enfants de Dieu" ; "Tout Royaume, Villes, familles divisées contre lui-même devient un désert ; toute ville ou maison divisée contre elle-même sera incapable de tenir" ; "Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage."



L’héritage, c’est peut-être désormais ce qu’essaie de léguer Oscar Temaru à ses « deux fils » en concluant : "J'appelle à la Paix et à l'unité. Ne nous trompons pas d’ennemis."

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 18 Juin 2026 à 23:22 | Lu 333 fois



