

« Oscar Temaru a bien dit que le Tavini allait me soutenir »

Tahiti, le 22 janvier 2026 – Le leader indépendantiste a publiquement annoncé mercredi, lors d’une réunion d'homologation de section à Tipaerui, que son parti soutenait Tauhiti Nena pour les prochaines municipales, avant de laisser planer un doute en interview. Si Oscar Temaru nie aujourd’hui avoir déclaré son soutien à Tematai Le Gayic, il en appelle à l’union en vue du scrutin des 15 et 22 mars prochains.



C’est officiel… enfin le message a été clair pour une bonne partie des personnes présentes mercredi soir lors d'une réunion politique en vue des municipales à Papeete. Une réunion organisée pour homologuer des sections pendant laquelle Oscar Temaru a publiquement annoncé, vite fait, que le Tavini allait “soutenir” Tauhiti Nena.



Mais il fallait vraiment être très attentif car cette annonce n’a duré qu’une petite minute … puisque tout de suite après le leader indépendantiste et le secrétaire général du parti, Vito Maamaatuaiahutapu, ont préféré laisser planer un doute, questionnés par les militants présents puis par la presse, à l’issue de la réunion.



Tout cela a eu lieu à Tipaerui, au quartier général du parti politique de Tauhiti Nena “Papeete To’u ‘Oire”. Il était notamment question de la mise en place des sections du Tavini à Papeete. Une centaine de militants y ont participé. La réunion a duré plus d’une heure et demie, dont une vingtaine de minutes consacré d’abord au discours du secrétaire général du parti, Vito Maamaatuaiahutapu, et à l’homologation des dix sections.



Oscar Temaru s’est ensuite lancé dans un discours qui a duré une quinzaine de minutes. Dès le début le leader indépendantiste a rappelé avoir dit à tous les responsables du parti dans chaque commune : “Il y a deux manières de voir les élections. On peut se présenter juste pour se présenter et je ne suis pas là. Je veux qu’on se présente pour gagner. Raison pour laquelle je veux qu’on soit uni et qu’on se lève pour aller chercher la victoire. Il ne faut pas être divisé, il faut faire en sorte que l’on soit uni pour notre pays, notre peuple et notre descendance.”



S’en est suivi l’évocation de thèmes chers au leader du Tavini : la réinscription à l’ONU, les richesses sous-marines ou encore le combat pour l’indépendance qu’il mène depuis 50 ans. Oscar Temaru a même évoqué l’épisode vénézuélien : “On a tous vu ce qui se passe au Vénézuéla. Ce n’est pas beau. Il n’y a pas vraiment de différence avec ce que la France fait avec nous. Il n’y a que la manière qui est différente. Là-bas il y a du pétrole ici on a de l’or, du manganèse, des terres rares et du nickel.”



Ce n’est que vers la fin de son discours qu’Oscar Temaru a annoncé : “À mon avis voici l’homme qui peut mener la liste Tavini” désignant sans équivoque Tauhiti Nena. Une annonce immédiatement suivie d’applaudissements. “Ce sont des personnes comme lui qu’on veut. Il ne faut pas que l’on soit divisé. Travaillons ensemble. Chaque chose en son temps, chacun aura son tour, préparons-nous. (…) Il faut qu’on travaille ensemble.” Une tirade sans doute adressée à l’élu indépendantiste Temata’i Le Gayic qui a déjà annoncé sa candidature à Papeete et constitué la liste Tutahi ia Papeete.

Oscar Temaru et ses fortes contradictions Interrogé, le leader indépendantiste dément totalement avoir déclaré, en avril dernier lors du dernier congrès du parti, que la tête de liste à Papeete pour les municipales serait l’ancien député Tematai Le Gayic : “C’est toi qui le dis ; moi je n’ai pas changé d’idée : il faut travailler ensemble et c’est l’union qui va faire notre force”, s’est-il agacé.



Quant au soutien qu’il apporte à Tauhiti Nena, Oscar Temaru a préféré éluder la question : “Il faut que l’on se rencontre, que l’on discute et travailler ensemble [avec Tematai Le Gayic]”.



Interrogé ensuite le secrétaire général du Tavini, Vito Maamaatuaiahutapu, a préféré rester très évasif à propos de l’annonce d’Oscar Temaru d’un soutien à Tauhiti Nena. Il a insisté sur l’union : “On va chercher tous les moyens pour qu’il y ait un rassemblement. Si on veut gagner cette commune on n’a pas vraiment le choix. On est obligé de se rassembler, de se mettre un peu de côté et d’aller convaincre la population.” Sans entente, “ils partiront chacun de leur côté”. Quant au soutien du Tavini : “Cette décision appartient au président du parti”, a-t-il déclaré sans confirmer qu’Oscar Temaru avait bien annoncé que le parti apportait son soutien à Tauhiti Nena.

“La population va être heureuse” Contrairement au secrétaire général et au leader du Tavini, interrogé Tauhiti Nena finit par confirmer qu’il sera le candidat du parti bleu ciel à Papeete. “Le président Oscar Temaru a bien dit que le Tavini allait me soutenir pour ces communales.”



Interrogé également sur l’annonce faite par Oscar Temaru lors du congrès du parti, Tauhiti Nena souligne simplement « je n’étais pas là lors de cette réunion. J’ai entendu président dire ce soir qu’il y a une personne qui s’est levé et annoncer voici notre candidat pour Papeete et apparemment ce n’était pas lui et j’écoute ce que le président a dit ».

Il rappelle également qu’il y a deux mois, lors d’une de leur réunion concernant ce sujet, l’ancienne secrétaire générale du Tavini et actuelle ministre de l’emploi, Vannina Crolas a également assuré que « une décision a déjà été prise (Ndlr au congrès) et le secrétaire général Vito a rappelé un article du statut du Tavini, qui stipule que si le président a décidé ainsi tout le monde suit (…). Il a décidé, il préfère que je mène la liste et il faut qu’on soit uni pour gagner ces élections ».





En 2014 Tauhiti Nena s’est présenté aux municipales sous la bannière de Papeete To’u ‘oire. Il était soutenu par le Tavini Huiraatira et avait fini au coude à coude derrière la liste portée par le maire sortant, Michel Buillard. Idem lors des dernières municipales, mais sans le soutien du parti d’Oscar Temaru. “Le Tavini était troisième. Il me manquait une centaine de voix. Si on s’était mis ensemble, on aurait déjà gagné en 2020.” Aujourd’hui, il appelle les candidats à s’unir sous sa bannière pour les scrutins des 15 et 22 mars prochains.



Tauhiti Nena évoque d’ailleurs quelques approches de la part de candidats intéressés par une liste commune avec lui, à l’instar de Teva Sylvain. “Il ne faut pas que vous soyez étonnés si dans les jours, d’autres candidats nous rejoignent. Je leur ai dit que la seule chose que je veux c’est le bien de la population.” Et de promettre qu’en cas de succès aux municipales, dès les six premiers mois de sa mandature “la population va être heureuse car on va vraiment la soutenir” au niveau du travail, des taxes ou encore le logement.



Contacté à plusieurs reprises, l’ancien député Temata’i Le Gayic, tête de liste de Tutahi ia Papeete, n’a pas répondu à nos appels

Jeudi 22 Janvier 2026




