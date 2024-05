Oscar Temaru : " Il ne faut pas que, dans cette affaire, la France soit juge et partie "

Tahiti, le 21 mai 2024 – Samedi dernier, invité aux journaux télévisés de TNTV , Gaston Flosse fustigeait l'échec du Tavini Huiraatira d'Oscar Temaru dans ses démarches de décolonisation auprès de l'ONU, n'hésitant pas à déclarer que ce dernier " n'y arrivera jamais " tant qu'il ne discutera pas avec la France. Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir le chef indépendantiste, ce mardi, à l'occasion d'une conférence de presse dédiée.



Les deux metua n'ont décidément pas fini de croiser le fer. En effet, samedi dernier, sur le plateau télé de TNTV, le président du Amuitahiraa o te Nunaa Maohi, Gaston Flosse, s'en est pris une nouvelle fois à son rival politique Oscar Temaru. Interrogé sur la célébration vendredi dernier du 11ème anniversaire de la réinscription de la Polynésie française sur la liste des Pays à décoloniser par le parti bleu clair, Gaston Flosse a répondu sèchement : « Ils fêtent les 11 ans d’inscription aux Nations Unies, mais il n’y arrivera jamais. Ce n’est pas à New-York qu’il faut aller, mais à Paris pour rencontrer le Président de la République française, d’autant qu’il a tous les atouts : le président de la Polynésie, de l’Assemblée, une majorité. Qu’est-ce qu’il attend pour bouger. C’est à Paris qu’il faut aller et non à New-York. Cela fait 11 ans, mais quelle est la suite de ces démarches ? Zéro."



Pour le chef du mouvement indépendantiste, Oscar Temaru, ces propos sont irrecevables : " Il a tout faux. Aller à Paris pour discuter de ça, c'est inadmissible. Il ne faut pas que, dans cette affaire, la France soit juge et partie alors qu'il y a à New York un comité de décolonisation." Et le maire de Faa'a en a profité pour rappeler les raison du choix de l'ONU dans ces démarches : " La décolonisation ne date pas d'aujourd'hui et de notre cas. Les Pays membres ont créé des structures afin de rappeler aux différents Pays colonisateurs leur responsabilité avant, pendant et surtout après le processus de décolonisation de ces territoires." Un argument de taille pour Oscar Temaru, régulièrement interrogé sur la question du financement des différents fonctionnaires d'état en Polynésie en cas d'obtention de la pleine souveraineté : " Ces fonctionnaires d'État sont pris en charge par la France et doivent continuer à l'être jusqu'à ce que le Pays ait les moyens de le faire. Il est de la responsabilité de l'État de nous accompagner dans ce processus. Ce sont eux qui ont une dette envers nous et non l'inverse."



Toutefois, si les deux chefs d'orchestre historiques de la vie politique locale ne semblent s'entendre sur rien, Oscar Temaru n'a pas jugé nécessaire de défendre avec autant de vigueur le bilan du gouvernement après un an d'exercice. Pourtant également fustigé par Gaston Flosse lors de son interview, le chef du Tāvini Huira'atira s'est contenté de rappeler qu'après seulement un an d'exercice il était difficile d'émettre un quelconque jugement quant à ce bilan et que pour plus d'explications il valait mieux s'entretenir directement avec son maître d'œuvre.





