Orongo, temple de “l’Homme Oiseau”

Tahiti, le 9 avril 2020 - Au XIXè siècle, une fois par an à l’île de Pâques, la force, le hasard et l’astuce permettaient de désigner le Tangata Manu, l’Homme Oiseau. Il régnait sur les clans avec tous les pouvoirs, mais complètement isolé dans la carrière de moai. La désignation de ce chef suprême se passait à Orongo, sur la crête du Rano Kau…

Tahiti Infos a toujours plaisir à emmener ses lecteurs en balade sur l’île de Pâques. Notre grande et belle voisine, à la fois chilienne et polynésienne, mérite en effet plusieurs visites ; à chaque passage, elle se dévoile un peu plus.

Orongo, au sommet du grand Rano Kau (l’un des plus beaux cratères volcaniques du Pacifique), est aujourd’hui l’objet de notre escapade, pour évoquer le culte de l’Homme Oiseau, qui, officiellement, a pris fin en 1864.



1680 : les statues renversées



La grande affaire des Pascuans, pendant des siècles, avait été de rendre hommage à leurs ancêtres, à travers les statues géantes érigées devant les villages, dos à la mer. Les moai restent aujourd’hui la première attraction de cette destination culturelle unique au monde ; mais aux alentours de 1680, les Pascuans renoncèrent à ce culte, renversèrent les statues, se déchirant entre clans dans des luttes fratricides funestes, probablement pour des raisons de dégradation de leur environnement, d’une forte sécheresse, d’une probable surpopulation, du déboisement quasi total de l’île et d’une climatologie défavorable.

Après des décennies de guerres intestines, les matato’a, les guerriers, établirent un nouvel ordre politique et religieux. Les statues renversées, souvent brisées, profanées et enfin abandonnées, les clans ayant survécu à ce qui fut sans aucun doute la plus funeste guerre que connut l’île se réunissaient une fois par an à Orongo, dans des huttes de pierres plates. Les chefs désignaient des représentants de leur clan, les hopu, qui, au péril de leur vie, descendaient la vertigineuse falaise du Rano Kau et nageaient dans des eaux que l’on disait infestées de requins jusqu’au Motu Nui (des requins, on n’en voit pas ou pratiquement jamais en plongée autour de l’île aujourd’hui).

Une fois installés sommairement sur ce motu, se protégeant dans de petites grottes, les hopu attendaient la ponte d’un oiseau migrateur, la sterne (manutara). Le premier qui ramenait un œuf entier à son maître en faisait le Tangata Manu de l’année.

Celui-ci, si l’on en croit certaines traditions orales, réglait ses comptes avec ses rivaux, puis se rasait la tête et se retirait un an dans la carrière abandonnée du Rano Raraku où il servait d’arbitre dans les conflits, sa personne étant sacrée et donc frappée d’un tapu ; l’année suivante, le titre était remis en jeu selon le même principe.

Massacres et cannibalisme marquaient fortement, selon quelques souvenirs recueillis à la fin du XIXe siècle, ce rituel annuel destiné à honorer la renaissance de la vie, à travers ce premier œuf symbolique.



Ultime homme oiseau en décembre 1866



Officiellement, ce qu’a retenu l’histoire, c’est que la dernière cérémonie du Tangata Manu s'est tenue le 22 décembre 1866 en présence du missionnaire français Eugène Eyraud qui a largement contribué à éradiquer les croyances indigènes au profit du catholicisme.

Lorsque le frère Eyraud, de la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie (les Picpus comme ils sont surnommés), entama l’évangélisation de l’île, il échoua lors de son premier séjour de neuf mois en 1864, mais revint en 1866 accompagné d’un père de la même congrégation ; ils furent vite épaulés par d’autres missionnaires et aides envoyés des Gambier. Et cette fois-ci, la « greffe » prit, d’autant que la communauté pascuane était en très grande détresse après de terribles razzias menées depuis le Pérou pour se procurer de la main d’œuvre.

Aux yeux des missionnaires, le culte païen du Tangata Manu prit fin, c’est vrai, en 1866, mais on oublie qu’en 1868, les religieux abandonnèrent la mission et partirent avec presque toutes leurs ouailles pour les Gambier ou Tahiti, afin d’échapper à la brutalité d’un aventurier français, Jean-Baptiste Onésime Dutrou-Bornier, qui s’était autoproclamé roi, en épousant une Pascuane (Koreto).

Dutrou-Bornier parvint à conserver environ deux cents Pascuans, beaucoup par la force (certains étaient âgés, donc parfaitement au fait du culte de l’Homme-Oiseau), mais le dictateur français fut très probablement abattu par ceux-ci en 1878, compte tenu de sa violence et de son comportement de prédateur sexuel envers les jeunes Pascuanes.



Un tangata manu après 1866 ?



En 1882, B.F. Clark, embarqué à bord du Sappho, décrit brièvement l’île (alors exploitée par Alexander Salmon, de Tahiti, ayant succédé à Dutrou-Bornier, en tant qu’éleveur).

Nous avons retrouvé ce rapport.

Extrait : les Pascuans “sont divisés en plusieurs petits clans dont le seul but est de montrer sa force et son courage et les querelles viennent principalement des efforts fournis par chaque clan pour s’assurer la récolte des premiers œufs sur Needle Rock, lors du “grand renouveau” de chaque année et auquel ils attachent une superstitieuse valeur. L’homme qui ramène le premier œuf donne sa supériorité à son clan pour une année tout en devenant lui-même ermite, subvenant seul à ses besoins, ne se coupant ni cheveux ni ongles durant ce laps de temps”…

De quoi parle Clark, dans un texte conjugué au présent ? Du culte de l’Homme Oiseau, qui, après 1868 (le départ des missionnaires) a peut-être survécu, d’une manière ou d’une autre, même si la désignation d’un Tangata Manu en 1882 paraît tout de même très discutable.

Une chose est sûre, si le culte de l’Homme-Oiseau est mort en 1866, marquant ainsi la fin d’un chapitre de l’histoire de l’île de Pâques, Orongo continua très probablement à être un centre cérémoniel respecté.

La véritable mort d’Orongo eut lieu un peu plus tard, en 1868, lorsqu’un navire britannique, le HMS Topaze, enleva avec la complicité active de Dutrou-Bornier, la statue emblématique du site, la « Briseuse de vagues », Hoa haka nana ia...