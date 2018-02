'Ori tahiti : un pas de plus vers l'Unesco

PAPEETE, le 2 février 2018 - Le premier livret recensant les différents pas de 'ori tahiti a été officiellement présenté ce vendredi au Conservatoire artistique de Polynésie française (CAPF). Ce livret servira de base à la reconnaissance de la danse en tant que partie intégrante du patrimoine culturel immatériel français et appuiera la candidature de la danse traditionnelle tahitienne au patrimoine mondial de l'Unersco.



"On ne pensait pas que cela prendrait tant de temps ", a lancé le ministre de la Culture Heremoana Maamaatuaiahutapu en préambule lors de la présentation du Répertoire des pas de la danse tahitienne vendredi matin. " Ça nous a pris trois ans. "



Un travail de longue haleine, rassemblant autour d'une table des bénévoles du Conservatoire artistiques de la Polynésie française (CAPF), de la fédération de 'ori Tahiti, des chefs de troupes, mais aussi des danseurs, photographes, réalisateurs.



Pas un guide pédagogique



L'objectif? " Faire une diapositive, une photographie des pas pour avoir un langage commun, pour préserver une pratique ancestrale ", indique Heremoana Maamaatuaiahutapu. Fabien Dinard, directeur du CAPF insiste au passage sur la liberté laissée aux artistes : " ce n'est pas un livret qui fige les pas, ce n'est pas un guide pédagogique ". Il n'a pas pour vocation d'apprendre la danse.



Il consiste en une approche linguistique, descriptive et artistique d'un certain nombre de mouvements de la danse traditionnelle tahitienne. Il détaille pas et postures, des pas historiques aux pas actuels, complétés par un lexique. Il n'a pas pour ambition de faire la somme de tous les pas existants, ni de toutes les postures, mais seulement les plus pratiqués.



Des tentatives de projets équivalents ont été menées dans le passé. Un film a été tourné, " mais on ne l'a pas retrouvé ", regrette Heremeoana Maamaatuaiahutapu. "Il a donc fallu tout reprendre ." Les discussions autour des termes à retenir ont été souvent vives. " Il existe des pas qui portent deux ou trois noms différents! ".



58 pas et 6 postures



Une fois les pas listés, les termes sélectionnés (il y a 58 pas dans le livret, 32 pour les vahine et 26 pour les tāne et 6 postures), les danseuses et danseurs sont entrés en scène. " On a notamment fait appel aux meilleurs danseuses et danseurs du heiva, à ceux qui avaient été distingués" . Caméras et appareils photos ont tout saisi de leurs passages. Au total, 44 000 images ont été réalisées par la société Tahiti Zoom. Archipel Prod et Marc Louvat ce sont, eux, chargés de la partie vidéo. Ils signent les vidéogrammes qui sont des présentations des pas dansés auxquelles s'ajoutent des témoignages.



Le répertoire des pas de la danse tahitienne est un recueil officiel qui va être distribué aux écoles de danse et chef de troupe en priorité. Il a été tiré à 350 exemplaires.



Il va servir par ailleurs à faire reconnaître le 'ori tahiti à l'échelle nationale et internationale. Il va servir de base pour intégrer la pratique au patrimoine culturel immatériel français. Il appuiera la candidature de la danse traditionnelle tahitienne au patrimoine mondial de l'Unesco. " Il nous remettre nos rapport avant le 31 mars ", précise à ce propos le ministre de la Culture. " Nous sommes en concurrence avec trois autres candidats que je connais pas. Nous aurons la réponse en juin. "