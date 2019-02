'Ori Tahiti à l'Unesco : "Nous avions pourtant un dossier bien ficelé et costaud"

Après l'inscription du marae Taputapuātea au patrimoine mondial de l'UNESCO en juillet 2017, et la proposition d'inscription validée pour neuf sites des Marquises en avril 2018 (voir encadré), Heremoana Maamaatuaiahutapu, ministre de la Culture, accompagné d'une délégation polynésienne a défendu en novembre dernier la candidature du 'ori tahiti au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco.Le dossier, présenté au comité du patrimoine culturel ethnologique immatériel, était composé d'un film de dix minutes, de dix photographies et d'éléments attestant du soutien de la communauté à cet art traditionnel de nos îles. "Nous avions présenté avec notre ministre de la Culture un dossier bien ficelé et costaud qui nous a valu les félicitations de la commission. Sur la multitude des dossiers présentés, nous avons été retenus parmi les quatre dossiers finalistes", a souligné Fabien Dinard, directeur du Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF), également membre de cette délégation.Cependant en dépit de ces efforts et du travail fourni, le président de la République, qui décide in fine quel dossier la France présentera à l'Unesco, a indiqué le 1er février par voie de communiqué qu'il apportera son soutien à la candidature de la yole martiniquaise, une embarcation typique de l'île.

Déception et incompréhension



Au fenua le gouvernement d'Edouard Fritch s'est dit "attristé" par cette nouvelle. Avant d'exprimer, en bon joueur, "tout notre soutien en faveur de ce dossier porté par la population martiniquaise. Cette embarcation de pêche et de course traditionnelle ne manquera pas de passionner l’auditoire de l’Unesco." "Je ne connais pas les raisons exactes qui ont fait que le président Macron a choisi ce dossier par rapport au notre. On ne comprend pas cette décision et on est évidemment très déçu", a confié le directeur du CAPF.



Dans la grande famille du 'ori tahiti l'incompréhension et surtout la déception prédominaient également. "C'est vraiment dommage pour la reconnaissance de notre culture et de nos arts traditionnels. D'autant plus aujourd'hui où le 'ori tahiti est pratiqué dans le monde entier", s'est exprimée Poerani Germain, chef de la jeune troupe Ia Ora Te Hura.



"Ce n'était peut-être pas le bon moment pour présenter notre dossier. Mais c'est en tout cas une grande déception pour nous les défenseurs de la danse traditionnelle", a commenté Olivier Lenoir, chef du groupe Tahiti Ia Ruru Tu Noa. Avant d'insister, "cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut que nous abandonnions la transmission de notre savoir. Il faut continuer le travail avec notre jeunesse et préserver notre culture."