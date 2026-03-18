

Organisation du 25ème salon du Tifaifai

Tahiti le 8 avril 2026. L’Assemblée de la Polynésie française accueillera du 20 au 25 avril 2026 la 25e édition du Salon du Tīfaifai, organisée par l’association Te Api Nui o te Tīfaifai présidée par Béatrice Legayic.





Cette nouvelle édition mettra en avant l'expertise et les réalisations de trente (30) artisans spécialisés dans l’art du tīfaifai et de la bijouterie d’art. En effet depuis 2023, plusieurs artisans spécialisés en bijouterie traditionnelle exposent au salon, créant ainsi un échange de regards et une rencontre harmonieuse entre ces mondes liés à l’artisanat d’art. Par ailleurs, deux (2) artisans de Fakarava et Ua Pou seront également présents avec leurs créations.



L'événement abordera deux thèmes : « le bouquet de la mariée » et « la fleur de muguet », offrant aux exposants l'opportunité de participer à deux concours distincts. Le premier consistera en la réalisation d’une broderie sur le thème du bouquet de la mariée, sur un canva de 50 centimètres sur 50 centimètres. Le second concours portera sur la réalisation d’un chemin de table, sur le thème de la fleur de muguet, d’une dimension de 1,80 mètres sur 50 centimètres. Pour chacun des concours, les participants auront quatre (4) jours pour terminer leur pièce. La cérémonie de remise des prix aura lieu le samedi 25 avril 2026.



Cette 25ème édition ouvrira ses portes du 20 au 25 avril, de 8h à 17h tous les jours. L’inauguration officielle aura lieu le lundi 20 avril à 10h dans le Hall René Leboucher de l’Assemblée de la Polynésie française.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 8 Avril 2026 à 17:17 | Lu 389 fois



