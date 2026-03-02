

Orelsan, liberté et spontanéité sur scène

Tahiti le 28 mars 2026. Orelsan est arrivé ce samedi matin à Tahiti pour participer ce soir au Tiki Fest à To’ata, produit par SA Productions, Radio 1 et Tiare FM. Il partagera la scène avec The Avener, Sheylley, Temae Records et Teiho Tetoofa. Le rendez-vous est donné dès 16h au cœur du Village To'ata, conçu pour l'occasion sur les esplanades basse et haute de la place.







Pas trop fatigué avant d’entrer sur scène ce soir?

"Non, ça va. Je suis trop content d’être à Tahiti. C'est complètement dépaysant. Le Tiki Fest, ce n’est pas tout à fait le même format que lors de ma tournée. C'est autre chose. Donc, c'est vrai que ça fait un petit vent d’air. Ça fait une petite pause. Et puis en fait, là, je joue aujourd'hui. Et après, je reste encore 5-6 jours. Je suis habillé encore en hiver. On arrive, il fait beau. On est accueillis par des fleurs et de la danse. C'est trop bien. Je suis heureux. Depuis qu'on sait qu'on va venir ici, on ne pense qu'à ça."



Tu as déjà fait le Tiki Fest. Quels souvenirs en as-tu?

"Oh, j'ai un trop bon souvenir. C'était trop bien. Franchement, c'était des trop bons moments. Le show était très cool. Il y avait un feu d'artifice à la fin. Les gens étaient très sympas. On avait joué avec Bob Sinclar et après, on était restés dans le Tiki Fest. Donc, on avait passé un super moment... En fait, c'est toujours fou de jouer des chansons à des milliers de kilomètres de chez soi et de voir que les gens les connaissent et que ça leur parle. Donc ça, c'est extraordinaire aussi."



Est-ce que tu adaptes tes musiques en fonction du public que tu as ce soir ?



"Un peu, un peu quand même. Je joue quand même les gros titres, mais je ne sais pas exactement quels morceaux ils connaissent. Donc, je joue un peu les plus connus. Mais en même temps, là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, sur ma tournée, on est 104 sur la route. Là, on n'a pas pu ramener le décor et tout. Donc, c'est un peu plus libre. C'est-à-dire que si je vois qu'il y a un morceau qui me plaît moins, je le change. C'est un peu plus ambiance showcase. Mais c'est cool aussi parce qu'il y a un côté un peu plus spontané."



Pas de set déjà préparé ?

"C'est préparé quand même. Mais il y a une part... Ça bouge un peu plus. C'est un peu plus vivant que quand tu as tout le décor derrière. Si, on a un truc préparé. Mais je pense que justement, si on a du temps, peut-être qu'on va jouer un peu plus longtemps, en fonction de ce qu'on peut faire dans le festival."



Tu as une préparation spéciale pour cette soirée ? Tu sors de scène en métropole, tu montes dans l'avion, tu descends, tu remontes sur scène.

"Je dors avant. Je pense que je vais dormir un peu cet après-midi. Et après, en général, je fais pas mal de sport avant les concerts et entre les concerts. Donc, ça, ça fait partie de la préparation. Mais à part ça, je vais juste dormir. C'est un truc général. Juste avant le concert, je dors une heure."



FOSSE DEBOUT

- FOSSE OR (devant la scène) : 10.000 Fcfp

- FOSSE OR - PACK TRIBU 5 PLACES : 8.000 Fcfp/place = 40.000 Fcfp

- FOSSE OR - PACK TRIBU 6 PLACES : 8.000 Fcfp/place = 48.000 Fcfp

- FOSSE : 7.000 Fcfp

- FOSSE - PACK TRIBU 5 PLACES : 6.000 Fcfp/place = 30.000 Fcfp

- FOSSE - PACK TRIBU 6 PLACES : 6.000 Fcfp/place = 36.000 Fcfp



TRIBUNES

- CARRÉ OR (face scène) : 10.000 Fcfp

- CAT. 1 (bas tribune 1 et début tribunes 2 et 3) : 7.000 Fcfp

- CAT. 2 (milieu tribunes 1, 2 et 3) : 6.500 Fcfp

- CAT. 3 (haut tribune 1 et fin tribunes 2 et 3) : 5.500 Fcfp



En vente sur

TARIFS :FOSSE DEBOUT- FOSSE OR (devant la scène) : 10.000 Fcfp- FOSSE OR - PACK TRIBU 5 PLACES : 8.000 Fcfp/place = 40.000 Fcfp- FOSSE OR - PACK TRIBU 6 PLACES : 8.000 Fcfp/place = 48.000 Fcfp- FOSSE : 7.000 Fcfp- FOSSE - PACK TRIBU 5 PLACES : 6.000 Fcfp/place = 30.000 Fcfp- FOSSE - PACK TRIBU 6 PLACES : 6.000 Fcfp/place = 36.000 FcfpTRIBUNES- CARRÉ OR (face scène) : 10.000 Fcfp- CAT. 1 (bas tribune 1 et début tribunes 2 et 3) : 7.000 Fcfp- CAT. 2 (milieu tribunes 1, 2 et 3) : 6.500 Fcfp- CAT. 3 (haut tribune 1 et fin tribunes 2 et 3) : 5.500 FcfpEn vente sur www.ticketpacific.pf , dans les magasins Carrefour Faa'a, Punaauia, Arue et à Radio 1/Tiare FM à Fare Ute (frais web : + 100 Fcfp/place achetée en ligne).

Rédigé par Bertrand PREVOST le Samedi 28 Mars 2026 à 08:06 | Lu 241 fois



