Ordre de Tahiti Nui : la douane et la gendarmerie mises à l’honneur

PAPEETE, 31 juillet 2018 - Edouard Fritch a élevé un douanier et quatre gendarmes au rang de chevalier de l’ordre de Tahiti Nui, lundi soir en marge de la soirée de clôture de la visite officielle de Gérald Darmanin, le ministre de l’action et des comptes publics.



" En luttant sans cesse contre le trafic de drogues, j’assimile votre engagement à un travail de sauvetage humanitaire. (…) En reconnaissance de ce travail de lutte que vous menez, j’ai souhaité décorer certains d’entre vous. Au-delà des personnes que je décorerai et ne pouvant pas vous décorer tous et toutes, c’est la Douane et la gendarmerie que je mets à l’honneur ", a souligné lundi soir le président de la Polynésie française lors de son allocution préalable à l'élévation de quatre gendarmes et d'un douanier au rang de chevalier de l’ordre de Tahiti Nui.



Le douanier Haamarurai Atger, 43 ans, a notamment participé à deux importantes saisies de cocaïne, en janvier 2017 avec la prise de 629 kg de stupéfiant à bord du voilier Kalenda, au large des Marquises, et en octobre à bord du catamaran Maoae, sur lequel ont été découvert 500 kg de drogue à Nuku Hiva.



Le gendarme Jean-Jacques Mangin, 53 ans, major au sein de l’antenne GIGN de Papeete, avait conduit à l’enquête qui a permis la saisie de 500 kg de cocaïne à Nuku Hiva en octobre 2017 et l’interpellation des trois marins impliqués dans ce trafic, sur place.



Le gendarme Robin Fichhoff, 36 ans, commandant en second de la brigade de gendarmerie départementale des archipels avait également participé à l’importante saisie de cocaïne opérée à Nuku Hiva en octobre 2017. Ses compétences juridiques l’amènent régulièrement à assurer " le relais entre la Collectivité et l’Etat, afin d’adapter au mieux le travail des gendarmes aux spécificités de la Polynésie française ", a rappelé Edouard Fritch avant de lui remettre la médaille de chevalier de l’ordre de Tahiti Nui, lundi soir.



Le lieutenant-colonel de gendarmerie Alain Atger, 59 ans, commandant de la section de recherches de Papeete est depuis 2016 impliqué dans les plus importantes saisies de drogue opérées en Polynésie française. Il a notamment participé à la saisie de 30 kg d’ice en 2017.



Enfin, le gendarme Lucien Li, 57 ans, commandant de la compagnie des archipels est " le premier et le seul polynésien ayant atteint ce niveau de grade et de responsabilité ", a souligné Edouard Fritch avant de lui remettre l’insigne de chevalier de l’ordre de Tahiti Nui pour son " parcours exemplaire " et " l’ensemble des bons et loyaux services rendus à ce pays, plus particulièrement à nos compatriotes des archipels éloignés ".