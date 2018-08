Opération cartables au collège Maco Tevane ce jeudi

PAPEETE, le 9 août 2018 - 30 collégiens pourront bien démarrer la rentrée scolaire, la semaine prochaine. Ils ont reçu, ce jeudi, leurs nouveaux cartables. Une initiative qui a été mise en place par l'association "Fare Toa nō Cathédrale", en partenariat avec l'association Papeete centre-ville.



Le tāvana de Papeete était également de la partie pour cette opération qui s'est tenue ce jeudi matin, au collège Maco Tevane, à Taunoa.



30 collégiens ont donc été sélectionnés pour l'occasion. Ils ont reçu deux cartables, le premier était rempli de fournitures scolaires et le second contenait des goûters.



Cette opération a été mise en place par l'association " Fare toa nō cathédrale ", en partenariat avec l'association Papeete centre-ville.



L'achat de ces diverses affaires a été réalisé, grâce aux recettes encaissées par les exposants du salon " Back to School ".



D'ailleurs, de nouvelles expositions " Back to School " seront mises en place le samedi 18 août, dans les deux rues piétonnes autour de la cathédrale.