Onzième mouvement de grève dans les écoles du fenua ce mardi

L'intersyndical des fonctionnaires d'État, composé de l'Unsa, FSU, Solidaire et Alliance ont appelé à un nouveau rassemblement contre la réforme nationale des retraites, ce mardi devant le monument aux morts face au haut-commissariat à Papeete. Parallèlement à cet appel, une onzième journée de grève doit être observée dans les écoles du fenua.



À Papeete, les écoles Raitama, Paofai, Pinai, Hitivainui/Vaitama et Mama'o/Tamatini seront fermées. À Faa'a, ce sont les établissements Verotia, Teroma, Farahui Nui cycle 3 et le CJA de Outuarama qui resteront clos. Même situation à Punaauia où les écoles Uriri Nui, Maehaa Nui, Punavai Plaine et Manotahi prévoient d’être dans l'incapacité d'accueillir les élèves. À Pirae et Arue, la plupart des établissements seront également fermés, parmi eux Val Fautaua, Pirae Taaone, Tuterai Tane, Ahutoru et Erima. De l'autre côté de l'île à Taiarapu-Est, ce seront les écoles de Hei Tama Here, Ahiti Tera, Hui Tama, Raiarii Tane, Reiatua Helene Auffray et le CJA qui seront clos. Parmi les établissements scolaires de l'île Sœur, Afareaitu, Paopao et Maatea seront fermées.



Si le précédent appel à la grève, jeudi dernier, n'a mobilisé que 250 personnes avec 30% de grévistes dans les écoles, à l'image des centrales nationales l'intersyndicale locale ne compte pas abandonner le combat. Pour rappel le texte de loi passé en force à l'Assemblée nationale avec l'usage du 49.3, doit être examiné très bientôt par le Conseil constitutionnel.