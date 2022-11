Onze représentations pour “la Machine de Turing” au Petit théâtre

Tahiti, le 7 novembre 2022 – La pièce de théâtre “La machine de Turing”, écrite par Benoît Solès, jouée par lui-même avec Amaury de Crayencour et mise en scène par Tristan Petitgirard, sera présentée au petit théâtre de la Maison de la culture du 11 au 27 novembre. Le spectacle met en scène l’histoire d’Alan Turing, un scientifique anglais qui a réussi à décrypter le code Enigma de l’armée nazie, pendant la Seconde Guerre mondiale.



C’est en 2018 que les comédiens, Benoît Solès et Amaury de Crayencour, et le metteur en scène, Tristan Petitgirard, ont finalisé leur spectacle “La machine de Turing”. Ils attendent de se produire à Tahiti depuis 2020 et ont enfin fixé les dates de leurs onze représentations, dont deux dédiées aux établissements scolaires, sur la scène du petit théâtre de la Maison de la culture. Les rendez-vous sont programmés du 11 au 27 novembre, en fin de semaine : les vendredis et samedis, à partir de 19h30, et les dimanches, à partir de 17 heures. Les jeudis 17 et 24 sont réservés aux scolaires, à partir de 9 heures.



“La machine de Turing” raconte l’histoire d’Alan Turing et de ses théories révolutionnaires. Benoît Solès, l’auteur de la pièce et également acteur dans le rôle du personnage principal, a été pris d’un intérêt particulier pour l’histoire d’Alan Turing, grand personnage de l’histoire malheureusement incompris à son époque. En effet, c’est l’histoire d’un mathématicien et théoricien anglais, aujourd’hui reconnu pour avoir été un héros de la Seconde Guerre mondiale grâce à son décryptage du code Enigma de l’armée allemande. Il est aussi considéré comme le fondateur de l’informatique, pour ses théories sur le calculateur universel avec “la machine de Turing” en 1936 et sur l’intelligence artificielle avec “le test de Turing” après la guerre. Cependant, l’histoire ne porte pas seulement sur ses atouts intellectuels, mais également sur sa condamnation à la castration chimique, en raison de son orientation sexuelle. Être homosexuel était effectivement préjudiciable à son époque. Ce traitement a provoqué des conséquences sur sa santé mentale et physique, après quoi il s’est donné la mort en croquant dans une pomme trempée dans du cyanure en 1954. L’auteur se demande même si le logo d’Apple ne serait pas un clin d’œil à Alan Turing.



C’est une pièce qui met en scène quatre personnages : Alan Turing, scientifique et mathématicien ; Mike Ross, enquêteur ; Arnold Murray, compagnon d’Alan Turing ; et Hughes Alexander, recruteur d’Alan Turing pour décrypter l’Enigma. Elle a été inspirée de la pièce d’Hugh Whitemore, Breaking the Code, et du film de Morten Tyldum, Imitation Game.



Le parcours des artistes



Benoît Solès, dans le rôle d’Alan Turing, est un comédien qui a débuté sa carrière dans des spectacles musicaux et qui a ensuite tourné dans des séries télévisées, avant de se mettre à écrire ses propres pièces de théâtre. Amaury de Crayencour, dans les trois autres rôles, est un comédien connu du petit écran, mais aussi du grand écran et des scènes de théâtre. Enfin, Tristan Petitgirard a commencé par une carrière d’acteur avant de se lancer dans la scénarisation et la mise en scène. Ils se sont tous les trois rencontrés dans l’univers du spectacle et ont choisi de se lancer dans ce challenge qu’est “la machine de Turing”. Pour tout mettre en œuvre, des recherches à l’écriture du scénario, jusqu’à la mise en scène, les artistes ont mis une dizaine de mois. Résultat : un défi largement relevé puisqu’ils ont connu une toute première représentation avec seulement 20 spectateurs, et en visent aujourd’hui 14 000 au total. De plus, la pièce a depuis reçu de nombreuses nominations, dont quatre prix Molière.



Pour les trois artistes, ce spectacle est une “ode à la tolérance et à la différence”. Dans cette œuvre, il est question de rendre hommage à un “homme qui a changé le monde” au XXe siècle. Il s’agit également de rendre justice à un condamné pour son homosexualité et d’ouvrir les consciences à ce sujet. Pour les trois artistes, “la machine de Turing” est une œuvre à laquelle quiconque pourrait s’identifier. “Avec Alan Turing, c’est l’histoire d’un scientifique mais surtout le parcours d’un homme. C’est pour cette raison que la pièce peut plaire à tous les publics, des jeunes ou des adultes, des passionnés d’histoire ou de sciences, ou simplement des personnes intéressées par l’histoire d’un homme avec ses joies, ses drames et ses différences. Tout le monde peut s’identifier à ce personnage, grâce à tous les aspects qu’il fait ressortir. Cette pièce fait rire, pleurer, mais aussi réfléchir.”



Ils sont également conscients que ce sujet est susceptible de moins toucher le public polynésien que métropolitain, mais ils restent sereins et ont hâte de se produire devant le public du fenua. “On ne peut jamais savoir si un spectacle, en sortant de sa ville de création, va avoir le même écho ailleurs. […] Je pense qu’on a pris assez de recul pour s’adapter aux différents publics et faire un triomphe. […] Il y a une ouverture de cœurs ici, qui fait que les gens ne seront pas fermés dans le fait de recevoir notre spectacle. On a hâte de voir comment cette ouverture se manifestera pendant notre représentation.”



