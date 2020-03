Onze cas de coronavirus en Polynésie

Tahiti, le 19 mars 2020 - Cinq nouveaux malades infectés par le coronavirus Covid-19 ont été identifiés jeudi en Polynésie française, portant le nombre total de cas connus à onze.



Après l’officialisation mercredi de trois nouveaux cas identifiés le jour-même comme porteurs du coronavirus Covid-19, cinq nouveaux malades sont officiellement déclarés jeudi.



Le point de situation conjointement diffusé par l’État et le Pays en milieu d’après-midi indique que parmi ces cinq malades nouvellement identifiés, deux ont été victimes d’une contamination par un proche.



L’effectif des personnes infectées par le Covid-19 en Polynésie française a pratiquement doublé en l’espace d’un jour, passant de six à onze, alors que 16 personnes ont été dépistées dans l’intervalle.



Aucune hospitalisation nouvelle n’a été jugée nécessaire. Pour l’instant, le nombre de malades suivis au service de réanimation de l’hôpital reste limité à deux. On ne déplore aucun décès pour l’heure.



Le premier cas de Covid-19 a été identifié le 10 mars à Tahiti. Le lendemain, deux nouveaux cas étaient venus s’ajouter. Trois nouveaux malades ont été identifiés mardi 17 et mercredi 18 mars.



L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale pour le coronavirus le 30 janvier dernier. Un risque très élevé au niveau international a été déclaré le 28 février et la pandémie a été annoncée officiellement le 11 mars dernier.