

“On a économisé pour la rentrée”

Tahiti, le 9 août 2025 – Le Salon de la rentrée s'est déroulé ce week-end à Mama’o. Si les visiteurs étaient au rendez-vous, beaucoup ont fait part de leurs difficultés financières face à l'augmentation du coût de la vie qui devient de “plus en plus chère”.



Plus de 100 exposants étaient réunis ce week-end au parc expo de Mama’o pour participer au Salon de la rentrée, des sports et des loisirs qui rassemble chaque année des milliers de personnes à quelques jours de la rentrée scolaire.



Achats de vêtements, de cartables, inscription à des activités périscolaires ou organisation d'activités gratuites : le public était encore au rendez-vous ce week-end tel que l'explique une commerçante. “Jeudi, c'était un peu calme, ça allait mieux vendredi et puis il y a toujours plus de monde quand arrive le week-end. À mon niveau, je peux dire que ça a bien marché sur le plan économique.”



“Prévoir le budget”



Dans les allées du parc expo de Mama’o, des familles entières, monoparentales, ou des grands-parents avec leurs mo’otua comme Brenda qui était venue accompagnée de sa petite-fille qui s'apprête à faire sa rentrée au lycée. Pour cette mère de quatre enfants et grand-mère de quatre petits-enfants, la rentrée signifie aussi d'avoir un certain budget : “Ici, c'est trop cher. Je reviens de France et c'était beaucoup moins cher là-bas ! Ma petite-fille entre en seconde donc il faut acheter le linge, le matériel scolaire, le sac et pas n'importe quel sac bien sûr ! La vie augmente de plus en plus, c'est constant donc on a dû prévoir le budget en avance.”



Même constat pour Teva, père de trois enfants et grand-père d'une petite fille qui trouve, lui aussi, que la vie est toujours plus chère “même s'il faut comprendre les fournisseurs”. “Quand je regarde les prix, c'est toujours de plus en plus cher. Nous, pour préparer la rentrée des enfants, on a dû économiser et prévoir car c'est un gros budget quand on a plusieurs enfants. Et je ne parle même pas du prix de la nourriture, des courses quotidiennes qui fait que l'on doit se serrer la ceinture parfois.”



Rédigé par Garance Colbert le Lundi 11 Août 2025 à 09:08 | Lu 321 fois



