

Olympians Trail – Thomas Lubin ouvre le palmarès

Tahiti, le 26 avril 2026 - La première édition de l’Olympians Trail organisée par l’AS Tefana Athlétisme a eu lieu samedi matin à La Mission et sur les hauteurs de Papeete. Thomas Lubin a remporté le trail de 10 km en 48’ 45’’ devant Mathias Girardet et Damien Troquenet. Mylène Gauthey s’est classée première féminine en 1 h 04’ 21’’. Ulysse Hiro a quant à lui remporté le 5 km marche. Succès populaire avec 314 participants sur les deux épreuves.



La Aito Trail, qui a figuré au calendrier de la Fédération d’athlétisme de Polynésie française pendant quelques années et jusqu’en 2024, n’est plus. L’AS Tefana Athlétisme, co-organisatrice de l’événement, a en effet changé de partenaire en s’associant désormais à l’enseigne Olympians Sport. La première édition de l’Olympians Trail a eu lieu samedi matin au départ de La Mission et sur les hauteurs de Papeete avec, au programme, un trail de 10 km et une marche de 5 km.



Faute d’avoir pu l’organiser en 2025 pour cause de désaccord avec l’ancien partenaire, Françoise Teriierooiterai et Virginie Charles, vice-présidente et présidente de l’AS Tefana, espéraient cette année une forte participation et leurs vœux ont été exaucés. L’Olympians Trail a en effet réuni 314 participants, soit 252 sur le trail et 62 sur la marche. Tous sont partis en même temps à 8 heures du presbytère de l’église Maria no te Hau à La Mission pour se diriger vers les hauteurs de Papeete, le temps étant clément pour la pratique de la course à pied et de la marche. De l’asphalte pour débuter en montée, puis le parcours conduisait les traileurs dans la forêt des hauteurs de La Mission avec un dénivelé montant et descendant et passait par la Grande Croix et le chemin du parc biblique où les coureurs faisaient demi-tour pour revenir sur la route qui passe par TNTV et descendre vers la ligne d’arrivée du presbytère, soit une distance d’environ 10 km. Même parcours pour les marcheurs, mais avec un demi-tour à la Grande Croix pour couvrir environ 5 km.

Thomas Lubin se détache dans le final



Il y avait du beau monde sur la ligne de départ avec Damien Troquenet, Mathias Girardet, Thomas Lubin et Felice Covillon, soit l’élite locale de la course à pied et du trail. Seul manquait à l’appel Delbi Villa Gongora, vainqueur en 2024 devant Damien Troquenet et Thomas Lubin, qui ont tous deux déjà été lauréats de l’événement sous son ancienne appellation. Les ténors imprimaient logiquement le rythme en tête de course et notamment Mathias Girardet qui imposait un rythme élevé à ses principaux adversaires dans le passage en forêt puis au-dessus. Au demi-tour, le coureur d’ATN Running comptait quelques mètres d’avance sur Thomas Lubin, Damien Troquenet commençant à être distancé. Dans la longue descente sur la route vers la ligne d’arrivée, Thomas Lubin semblait plus à l’aise et lâchait Mathias Girardet dans le final pour s’imposer en 48’ 45’’.

Thomas Lubin est revenu à son meilleur niveau après une coupure imposée par une blessure : “Je ne savais pas trop où j’en étais car je reviens de blessure. J’ai repris cette semaine après trois mois sans courir, mais j’ai pu faire du vélo et nager pour m’entretenir. Et dès le départ de la course, j’ai senti que j’étais bien et j’ai bien suivi le tempo en tête de course. Mathias avait un petit peu d’avance avant d’attaquer la descente et j’ai fait l’effort pour faire la jonction et qu’on descende ensemble. J’avais de bonnes jambes et j’ai réussi à le distancer. Je vais maintenant me préparer pour le Championnat de Polynésie d’aquathlon qui aura lieu le 17 mai. J’enchaînerai avec le Tauati Swimrun le 24 mai avec mon binôme Cédric Wane puis je participerai aux Championnats d’Europe de XTerra triathlon en Italie au mois de juin. C’est l’un des grands objectifs de ma saison.”

Une bonne préparation pour le XTerra de Moorea



Mathias Girardet tentait bien de ne rien lâcher dans le final, mais il concédait tout de même 11 secondes au vainqueur. Prétendant à la victoire, la déception était toutefois relative pour le sociétaire de ATN Running comme il le confiait à l’arrivée : “Thomas était très fort aujourd’hui. J’ai essayé de faire la différence dans la partie trail en attaquant dans la montée pour mettre mes principaux adversaires dans le rouge et basculer en tête dans la descente et c’est à ce moment-là que l’on a décroché Damien, mais Thomas a bien tenu et a su revenir à chaque fois qu’il lâchait un peu de terrain. Au retour sur la route, on était tous les deux et il a réussi à mettre une cartouche dans le dernier kilomètre et je n’ai pas réussi à suivre. C’est une belle course avec un parcours technique. Je suis quand même satisfait de ma deuxième place et c’était une bonne préparation pour le XTerra de Moorea sur lequel je m’alignerai dans quinze jours.”



Damien Troquenet, le vainqueur du marathon de Moorea, complétait le podium en 49’ 57’’ devant Felice Covillon, Killian Barracosa et Haunui Amaru, tous trois séparés par quelques secondes à 6 minutes du lauréat. Mylène Gauthey, vainqueur chez les féminines du semi-marathon de Moorea, signait un nouveau succès samedi en 1 h 04’ 21’’, mais elle a dû composer avec la solide concurrence de Morgane Delanerie. Chez les marcheurs, victoire d’Ulysse Hiro en 56’ 05’’ devant Tetiamana Ateo à quatre secondes, Tiare Sanford terminant première féminine et troisième au scratch. Le parcours était technique et exigeant avec continuellement des relances, mais il a séduit à l’unanimité notamment avec son passage en forêt.



Rendez-vous maintenant pour les spécialistes avec le XTerra Moorea qui aura lieu les 9 et 10 mai avec plusieurs distances proposées, dont un long 42 km.



Patrice Bastian



Top 10 Trail (10 km)

1. Thomas Lubin (NL) 48’ 45’’

2. Mathias Girardet (ATN Running) 48’ 56’’

3. Damien Troquenet (VSOP XO) 49’ 57’’

4. Felice Covillon (Olympians Sport) 55’ 05’’

5. Killian Barracosa (Tam Punaruu) 55’ 25’’

6. Haunui Amaru (NL) 55’ 28’’

7. Eddy Pang-Fat (Tefana) 56’ 39’’

8. Kalani Amaru (NL) 56’ 54’’

9. Clément Boinot (Olympians Sport) 57’ 43’’

10. Jean-Willy Robert (ACE Arue) 58’ 53’’

…

26. Mylène Gauthey (Vahine Tri) 1 h 04’ 21” 1re femme

29. Morgane Delanerie (NL) 1 h 05’ 18’’ 2e femme

47. Julie Lamouroux (NL) 1 h 09’ 06’’ 3e femme



Top 3 Marche (5 km)

1. Ulysse Hiro (NL) 56’ 05’’

2. Tetiamana Ateo (NL) 56’ 09’’

3. Tiare Sandford (NL) 56’ 50’’ 1re femme









Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 26 Avril 2026 à 14:07 | Lu 314 fois



