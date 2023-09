Olivier Leroy vainqueur à Punaauia premier maillot jaune du Tour Tahiti Nui

Tahiti, le 18 septembre 2023 - La première étape du Tour Tahiti Nui s'est courue ce lundi entre Punaauia et Tautira. À l'issue des 134 km de course et sur une route détrempée, Olivier Leroy, de Tamarii Punaruu, s'est imposé en 3h09’53’’ et a devancé au sprint le Calédonien Florian Barket et l'Américain Jeffrey Morton. À deux minutes du vainqueur du jour, le tenant du titre et grandissime favori, Rayann Lachenny, s'est classé quatrième juste devant le premier Tahitien, Kahiri Endeler.



La pluie qui s'est abattue lundi matin sur toute l'île de Tahiti n'a pas empêché les 45 coureurs du Tour Tahiti Nui et les 11 féminines engagées sur le Tour des Vahine (lire encadré) de prendre le départ de la première étape (des six étapes) de l'épreuve reine du cyclisme au fenua. Au programme de cette première journée de course, un parcours de 134 km entre la mairie de Punaauia et Tautira. Une étape animée notamment par les équipes de Tamarii Punaruu, de Terra Services et de Pirae. Et après un peu plus de trois heures d'efforts, Olivier Leroy, coureur métropolitain de Punaruu, s'imposait au sprint et revêtait le premier maillot jaune de ce 27e Tour Tahiti Nui. Derrière Leroy, le Calédonien Florian Barket a pris la deuxième place et l'Américain Jeffrey Morton s’est emparé de la troisième place.



Du côté des favoris pour la victoire au général, le tenant du titre, Rayann Lachenny, a limité la casse en finissant à près de deux minutes du trio de tête. Le premier Tahitien, Kahiri Endeler, finissait dans la route de Lachenny à la cinquième place.

“On a réussi notre première étape avec la victoire et le maillot jaune”



Le départ de cette première étape a été donné sur les coups de 7h30 à la mairie de Punaauia. Les coureurs ont ensuite roulé tout le long de la côte ouest en remontant les communes de Paea, Papara, Mataiea et Papeari. À Taravao, ils prenaient la direction du belvédère avant de pointer leurs vélos vers Tautira. Un tronçon aller plutôt calme mais marqué néanmoins par la volonté des sociétaires de Tamarii Punaruu de rouler à l'avant du peloton. “Il n'y avait pas une tactique vraiment ultra-carrée, si ce n'est que Kahiri et moi, on devait se trouver à l'avant”, a indiqué le futur vainqueur d'étape, Olivier Leroy.



La course s'est ensuite animée au retour de Tautira. Olivier Leroy et Jeffrey Morton réussissaient à se détacher du peloton. Derrière le duo franco-américain, le Calédonien Florian Barket était le seul à pouvoir suivre l'attaque. Ce dernier réussissait à recoller et le trio ne s'est plus lâché jusqu'à l'arrivée qui a donc vu la victoire d'Olivier Leroy, plus costaud au sprint que ses rivaux, en 3h09’53’’. “Évidemment très content de remporter cette première étape. Mais l'objectif du Tour, ça reste d'aider Kahiri au classement général”, a indiqué le coureur bourguignon, partenaire du Tahitien pendant deux ans au club du SCO Dijon.



Kahiri Endeler, de son côté, n'a pas faibli face aux attaques portées par Rayann Lachenny et son équipe de Pirae lors du tronçon retour vers la mairie de Punaauia. “Ils (Rayann Lachenney et son équipe, NDLR) ont fait un gros coup de force au niveau de Carrefour à Taravao, avec l'équipe Terra Services aussi. Je me suis accroché et le but après pour moi, c'était de perdre le moins de temps possible pour le général”, explique le leader de Tamarii Punaruu. Et sur la ligne d'arrivée, Kahiri Endeler finissait dans le même temps que le grandissime favori de la course qui doit se contenter pour le moment du maillot de meilleur jeune.



Pour la deuxième étape, programmée ce mardi, direction la côte est, où les coureurs s'aligneront sur un contre-la-montre par équipe de 32 km. “On a réussi notre première étape avec la victoire et le maillot jaune. Maintenant, l'objectif sur cette deuxième étape, ça va être de défendre ce maillot”, a insisté Kahiri Endeler. Il faudra maintenant répondre sur la route.

Classement du Tour Tahiti Nui





Élodie Touffet, sans surprise, première maillot jaune du Tour des Vahine Chez les dames, elles étaient onze à prendre le départ de cette première étape du Tour des Vahine. Sur un parcours de 57 km, couru entre la mairie de Punaauia et Atimaono, c'est sans surprise la tenante du titre et grandissime favorite à sa propre succession, Élodie Touffet, qui s'est imposée. La sociétaire de Fei Pi bouclait en solitaire cette première étape en 1h41’28’’. À trente secondes, Kylie Crawford réglait au sprint un groupe composé de Poerava Van Bastolaire et de la Calédonienne Patricia Themereau.



Comme les hommes, les dames enchaîneront ce mardi, sur la côte est, avec la deuxième étape du Tour des Vahine. Un contre-la-montre par équipe long de 17,5 km.



>> Classement du Tour des Vahine





Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 18 Septembre 2023 à 18:07 | Lu 131 fois