

Oeufs importés, Warren Dexter renvoie les producteurs à leurs débouchés

Tahiti, le 17 novembre 2026 – Trois jours après la distribution gratuite de 350 douzaines d'œufs biologiques devant l'assemblée, le sort d'un éleveur d'Arutua s'est invité ce mardi dans l'hémicycle. Interpellé par Mitema Tapati (Tavini) sur la concurrence des œufs néo-zélandais, le ministre de l'Économie et des Finances, Warren Dexter, n'a pas mâché ses mots : “Les importations ne sont pas l'origine du problème d'écoulement du producteur.” À ses yeux, c'est plutôt du côté des débouchés qu'il faut chercher la solution. Et ce n'est pas le retour annoncé à une production locale suffisante en février 2027 qui réglera forcément ses difficultés.



Samedi, un éleveur d'Arutua, certifié biologique depuis 2024, distribuait gratuitement 350 douzaines d'œufs devant Tarahoi. Après 26 ans de métier, cet exploitant, qui produit environ 1 500 œufs par jour, ne parvient plus à écouler sa production et affirme avoir réduit son cheptel de moitié. Pour Mitema Tapati, ce geste est “un signal d'alarme” face à la concurrence des œufs importés de Nouvelle-Zélande.



Ces importations ont été ouvertes après la crise de salmonelle qui a frappé trois élevages de la Presqu'île fin 2025, entraînant l'abattage de plus de 30 000 poules et l'arrêt de 40 % de la production locale. Mais l'élu Tavini pointe une mesure annoncée comme temporaire qui ne comporte, dans les textes, aucune date de fin. Il s'interroge aussi sur la commercialisation d'œufs importés non estampillés et les risques de confusion entre élevage en plein air et agriculture biologique.



Warren Dexter balaie ce dernier argument : les boîtes importées doivent porter une étiquette en français. Et surtout, les prix diffèrent sensiblement : environ 1 110 francs la douzaine d'œufs biologiques, contre 750 francs pour les importés, 700 francs pour les œufs locaux extra-frais et 609 francs pour les œufs frais.



Un problème de débouchés plutôt que d'importations



Sur le fond, le ministre conteste le lien établi entre les importations et les invendus d'Arutua. Selon lui, plusieurs îles manquent toujours d'œufs, y compris biologiques. La Polynésie compte sept exploitations certifiées, dont deux à Arutua. “C'est un enjeu de distribution, d'organisation des débouchés et de transport, davantage qu'un enjeu lié aux importations”, affirme-t-il, rappelant que le Pays prend en charge le fret des produits agricoles des îles.



Warren Dexter va même plus loin : “Les importations ne sont pas l'origine du problème d'écoulement du producteur pour lequel vous intervenez.” Il estime que ses difficultés pourraient perdurer après la fermeture des importations s'il ne revoit pas son positionnement commercial, citant l'exemple d'un autre éleveur ayant trouvé de nouveaux clients dans les îles, les hôtels et les magasins.



Reste la question du calendrier. Le ministre rappelle que les besoins du marché atteignent 420 000 douzaines par mois, un niveau que la production locale devrait pouvoir couvrir en février 2027, lorsque les élevages auront retrouvé leur pleine capacité. À cette échéance, les importations “n'auront alors plus vocation à se poursuivre”, assure-t-il, sans fixer de date ferme.

Pour l'éleveur d'Arutua, la perspective d'une fin des importations ne suffira donc pas. Le message du ministre est clair : pour écouler ses œufs, il devra aussi trouver de nouveaux clients.



Rédigé par Stéphanie Delorme le Mardi 17 Novembre 2026 à 14:38 | Lu 873 fois



