

Odette Homai démissionne du Tavini

Tahiti le 22 janvier 2026 – L’élue Tavini et 1ère adjointe au maire de Takaroa, Odette Sami épouse Homai a posé sa démission mercredi soir : “Je ne comprends plus rien”, dit-elle concernant Oscar Temaru, qui avait donné son soutien à Temata’i Le Gayic et vient de finalement l’accorder à Tauhiti Nena à moins de deux mois du premier tour des municipales à Papeete.



L’élue Odette Homai, représentante Tavini à l’assemblée, a adressé sa démission mercredi soir, choquée par les déclarations du président du Tavini. Mercredi soir, Tahiti Infos était en live, lors de la réunion politique à laquelle se sont joints Oscar Temaru et Vito Maamaatuaiahutapu, le secrétaire général du parti bleu ciel. Un rassemblement qui s’est tenu au siège de campagne de Tauhiti Nena à Tipaerui. Oscar Temaru y a annoncé le soutien du Tavini au chef de file de la “Papeete To’u ‘Oire”, pour les municipales des 15 et 22 mars prochain à Papeete. Ce soutien incombait en principe à Tematai Le Gayic, comme cela avait été annoncé en avril dernier lors du congrès du Tavini Huiraatira. “Juste après ce live, j'ai envoyé mon courrier (…). Je n'ai pas reconnu la personne en qui j'avais confiance. J’étais là-bas quand il a annoncé ça (…) Et là, je suis tombée des nues”, dit-elle. Ce jeudi matin la démission de Odette Homai a été officiellement déposée au secrétariat de l’assemblée de la Polynésie française.



Pour la l’ex-représentante Tavini des Tuamotu de l’ouest, “le fait de démissionner, c'est ne plus cautionner les décisions qui sont prises par nos dirigeants. Je ne peux pas continuer à fermer les yeux, on n'a pas non plus été élu pour ça”

“Il faut être en accord avec tes principes” Si elle assure être “profondément indépendantiste”, Odette Homai estime qu’“il faut être en accord avec soi-même”. Elle explique que les décisions prises par le Tavini l’ont finalement poussée à s’éloigner du parti. “J'ai adhéré au parti politique par rapport aux convictions et par rapport à la ligne politique qu'ils avaient au tout départ. Mais aujourd'hui je ne suis plus en accord” : “Je ne peux pas continuer avec des leaders comme ça.” D’autant que, selon elle, au sein du groupe d’élus Tavini à l’assemblée il n’y a “pas de leadership, il n’y a rien : il n’y a pas de travail de groupe”.



Elle dénonce le fait que même si, au niveau du parti politique, des décisions sont prises en congrès “après, ils prennent d'autres décisions. Le plus récent, c'est Temata’i Le Gayic mais il n'y a pas que ça. Si je veux être droite dans mes bottes, il ne faut pas que je continue à cautionner tout ça”

“Je ne vais pas berner les miens, je ne vais pas non plus berner mon électorat” Odette Homai est claire : “Je ne veux pas continuer dans cette hypocrisie, parce que ça va me faire plus de mal que de bien. Quoi qu'il arrive, je prendrai la responsabilité de ma décision vis-à-vis des électeurs. J'ai été élue pour des convictions et pour défendre nos archipels mais pas dans ces conditions et je n’ai pas voté pour ça.”.



Elle ne cache pas qu’elle est candidate pour les prochaines élections municipales à Takaroa et préfère être “honnête” : “Je pense que c'est hypocrite pour moi d'attendre les municipales (…). Je ne vais pas berner les miens. Je ne vais pas non plus berner mon électorat. Au moins, je suis sincère avec ma conduite.” Elle ajoute que si on ne se sent “plus en phase” avec la ligne de conduite du parti, “il faut arrêter et il faut savoir dire stop”. Et ce n’est pas pour autant que l’élue va être moins active dans l’hémicycle ou dans les commissions de l’assemblée assure-t-elle. “Ce n'est pas pour autant que je vais arrêter de défendre les intérêts de notre population”.



Elle regrette que le Tavini aille à contrecourant de ce qu’il avait annoncé. “Au départ c’était ‘Il faut aller décoloniser l’esprit des gens en allant les informer et ensuite il y aura un référendum’ et aujourd’hui c’est ‘Non il fait aller à l’indépendance’ Ah non !” Elle évoque aussi le sujet de l’exploitation des ressources minières sous-marines “qu’il ne faut pas exploiter et aujourd’hui il faut les exploiter. Je ne comprends plus rien”

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Jeudi 22 Janvier 2026 à 22:57 | Lu 166 fois



