Ode à la culture au marae ‘Ārahurahu

Tahiti, le 15 juillet 2025 – Le festival Tuifara s’est ouvert le week-end dernier sur les prestations de Reo Papara et Hei Tahiti, samedi, et de Tamari’i Tipaerui et Manohiva, dimanche, dans le cadre exceptionnel du marae de Paea.





Dans la continuité du Heiva i Tahiti, le marae ‘Ārahurahu de Paea a accueilli les premières troupes de danses et chants traditionnels, le week-end dernier, à l’occasion de l’ouverture du festival Tuifara organisé par le Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF). Pas de compétition, mais un cadre naturel chargé d’histoire qui sublime les prestations des artistes, à commencer par Reo Papara et Hei Tahiti, samedi 12 juillet, et Tamari’i Tipaerui et Manohiva, dimanche 13 juillet. Les tribunes étaient combles pour ces deux premières journées, qui ont attiré plus de 1 000 spectateurs accueillis par des tableaux vivants.



Les prochaines troupes à se produire seront Tamariki Rapa et Tamariki Poerani, samedi 19 juillet, puis Tamari’i Mahina no Raromata’i et Teva i Tai, dimanche 20 juillet, pour finir par Tamari’i Mataiea et Temaeva, samedi 26 juillet. Les billets sont en vente sur place à partir de 14 h 30, dans les magasins Carrefour et sur

Les billets sont en vente sur place à partir de 14 h 30, dans les magasins Carrefour et sur ticket-pacific.pf , au tarif de 2 000 francs.







