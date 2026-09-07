

Octobre rose pour réveiller Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 6 octobre 2026 - C’est sous l'impulsion d’une habitante de Nuku Hiva, Heinarii Tuiho, que l’opération Octobre rose sera mise en lumière cette année, dans le chef-lieu des Marquises. Au programme : jeux, quiz géant, tamure et concert. L’objectif est de créer de la cohésion sociale autour de la lutte contre le cancer du sein mais aussi de réveiller l’île de Nuku Hiva.



Alors qu’habituellement l’événement annuel visant à sensibiliser et à informer sur le cancer du sein et notamment sur l’importance de son dépistage précoce est organisé par l’hôpital des Marquises et l’association des femmes de Nuku Hiva Te vehine te tumu, cette année c’est une jeune Marquisienne de 37 ans , Heinarii Tuiho, qui a souhaité créer quatre journées (du jeudi 8 au dimanche 11 octobre) de cohésion autour d’Octobre rose, en mettant en avant les malades, les soins, le dépistage, mais aussi les aidants et les accompagnants familiaux des malades.



“L'idée m'est venue en constatant que cette année il n'y avait aucun événement prévu relatif à la lutte contre le cancer du sein sur l'île de Nuku Hiva, explique Heinarii. De plus, je constate que depuis plusieurs années il y a de moins en moins d'événements réunissant la population. Je me souviens que, plus jeune, il y avait régulièrement des manifestations ludiques et festives organisées par les associations de l'île. J'ai donc décidé de remédier à cela à ma façon et en sollicitant l'aide d'amis, de membre de ma famille, de l’association Vaihata, et de la cellule de promotion de la santé des Marquises notamment.”



Ainsi, en collaboration avec cette dernière, un grand quiz sur le cancer du sein, ouvert à toute la population, sera organisé place Vainaho à Taiohae dès ce jeudi. “Je sais par expérience que les groupes de paroles ne sont pas toujours plébiscités par la population, explique Heinarii Tuiho. C'est pourquoi j'ai pensé à ce quiz géant, qui sera organisé dans la bonne humeur, devrait permettre de mettre en lumière concrètement ce que les gens savent à propos du cancer du sein, ce qu’ils ne savent pas, ce qu'ils imaginent du suivi médical, du dépistage, des aides qui sont proposées ou encore les fausses idées qu'on peut se faire de manière générale face à la maladie. Je pense sincèrement que ça permettra à la cellule de promotion de la santé de savoir ce qu’il en est exactement des nombreuses années passées à faire de la prévention auprès de notre population.”



Par ailleurs, la jeune femme a souhaité que ces quatre journées soient axées sur la détente, l’amusement et la cohésion sociale, en organisant des défis ludiques Interquartiers similaires à ceux proposés dans le jeu d’aventure télévisé Koh-Lanta.



Également au programme de ces journées : un défi tamure fun auquel toute la population est invitée, puis, grâce à la collaboration de la compagnie Air Moana, un grand concert avec des artistes originaires des Tuamotu aura lieu place Vainaho. Au programme de celui-ci : Irma Porotu, Kaire Marere, jimmy Teriihoania, Petit Pierre et DJ Rai Tahiti. “Cet événement est inédit souligne Heinarii. Et j'espère vraiment qu'il sera à l’origine de beaucoup d'autres événements de cohésion sociale à l’avenir, pas seulement tournés vers la maladie. Mon but ultime est de réveiller l'île de Nuku Hiva, qui en a bien besoin, en pérennisant des actions qui réunissent la population.”

Rédigé par Marie Laure le Mardi 6 Octobre 2026 à 15:57 | Lu 195 fois



