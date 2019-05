Oceania Cup : Océan Belrose se hisse dans le dernier carré

Malgré ses deux défaites en phase de poule, Océan Belrose disputera ce dimanche les demi-finales de l'Oceania Cup grâce tout d'abord à sa victoire face à Arthur Mas, pongiste calédonien. Le Tahitien remporte ensuite son match de barrage qui l'a opposé au Vanuatais Yoshua Shing. Le Tahitien retrouvera ce dimanche en demi-finale Nathan Xu, le prodige néo-zélandais. L'autre demi-finale sera quant à elle 100% australienne et verra s'affronter Heming Hu et Rohan Dhorria.Chez les femmes, la Tahitienne Melveen Richmond en manque de fraicheur de physique s'est inclinée dans son match de barrage face à la Néo-Zélandaise Zhiying Cheng. Le dernier carré est complété par une seconde Néo-Zélandaise Jiayi Zhou et par deux Australiennes Jian Fang Lay et Parleen Kaur.Rendez-vous ce dimanche pour des phases finales explosives.Tous les résultats et les tableaux de la finale de l'Oceania Cup. http://results.ittf.bornan.net/ittf-web-results/html/TTE5063/results.html#/groups