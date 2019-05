Oceania Cup : les Tahitiens mal engagés

Démarrage difficile pour les pongistes tahitiens engagés dans la finale de l'Ocenia Cup Bora Bora qui débuté ce samedi à Bora Bora. Melveen Richmond, Cyrine Sam et Océan Belrose se sont en effet tous inclinés face à leurs adversaires respectifs pour leur rentrée dans le tournoi qui rassemble les 16 meilleurs pongistes de l'Océanie.Lire aussi >> Les meilleurs pongistes océaniens se donnent rendez-vous à Bora Bora Cyrine Sam était opposée à Jian Fang Lay, multiple championne d'Australie. Cette dernière n'a laissé aucune chance à la Tahitienne, médaillée d'or en double aux dernières Jeux du Pacifique, en s'imposant 4 sets à 0.Melveen Richmond faisait face de son côté à Jiayi Zhou, pongiste néo-zélandaise. Les deux joueuses se rendent coup pour coup dans les trois premiers sets de la partie. Mais grâce à son style de jeu très défensif, la Néo-Zélandaise prend le dessus et remporte la partie sur le score de 4 sets à 2.Enfin Océan Belrose, le meilleur espoir de la délégation tahitienne pour le tournoi s'est également incliné face à Dean Shu, l'un des meilleurs pongistes néo-zélandais en activité actuellement (4 sets à 3). Pourtant le champion des derniers Jeux du Pacifique remportent les trois premiers sets et semble alors s'envoler vers une victoire facile. Mais son jeu trop agressif le pousse à commettre de plus en plus de faute. Ce qui permet à son adversaire de revenir dans la partie et de finalement s'imposer.La compétition se poursuit ce samedi avec les derniers matchs de poules et les quarts de finale. Avant les demies-finale et les finales qui se tiendront ce dimanche.